Cinci morți și 18 răniți în urma unui atac armat, în SUA. Un bărbat a deschis focul într-un club de noapte

Un club de noapte dedicat persoanelor LGBT din SUA .

Cinci oameni au fost uciși și 18 răniți sâmbătă noapte, după ce un bărbat a deschis focul într-un club de noapte din Colorado Springs, a anunțat poliția din statul Colorado, citată de presa americană.

Postul de poliție local a primit un apel telefonic în jurul orei 23:57. În acesta se raportau împușcături la Club Q, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție Colorado Springs, locotenentul Pamela Castro, scrie .

”În interiorul localului am găsit o persoană, despre care noi credem că este suspectul atacului”, a spus Castro. ”În acest moment, suspectul este tratat, dar este în arest”.

În urma atacului, 5 oameni au fost uciși și alți 18 răniți. La fața locului au fost mobilizate 34 de mașini pompieri și 11 ambulanțe. Acestea din urmă au transportat persoanele rănite la spitalele din apropiere.

: Colorado Springs Police first got the call around 11:57pm for a an active shooter at Club Q. Again, they confirmed five dead and 18 injured. They are taken to local hospitals. The gunman was injured in this. Not sure if by police or civilian.

— Brian Sherrod (@briansherrodtv)