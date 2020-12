Cine a fost înainte de Florin Ristei? Cum arată fostul iubit al lui Naomi Hedman, vedetă tv în UK

Florin Ristei este bărbatul care a cucerit-o definitiv pe Naomi Hedman, fostă concurentă în echipa Deliei la X Factor 2020, dar cine a fost înaintea lui?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Britanica de care juratul emisiunii muzicale de la Antena 1 s-a îndrăgostit, se pare, iremediabil este destul de faimoasă în Anglia, iar despre relațiile ei, în urma participării în reality-show-ul fără perdea „Ex on the beach”, presa din Regat a scris în repetate rânduri.

FANATIK a scotocit în arhiva ziarelor tabloide din Anglia și l-a descoperit pe unul din foștii iubiți ai vedetei, cel mai cunoscut în afară, și vi-l prezentăm acum și vouă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte de Florin Ristei a fost Alex Kippen, vedetă MTV UK

În urmă cu trei ani, Naomi făcea furori în tabloide precum Daily Mail și The Sun, după ce fotoreporterii publicațiilor au surprins-o cu Alex Kippen, băiatul de care s-a lipit în cadrul show-ului Ex on the beach.

Naomi a fost pozată în 2016 în ipostaze fără inhibiții în mijlocul străzii alături de tânărul concurent de la MTV, cu care s-a sărutat copios în fața blițurilor.

ADVERTISEMENT

Hedman a participat în cel de-al patrulea sezon al reality-show-ului Ex on the beach de la MTV UK și a fost una dintre protagonistele sezonului difuzat în urmă cu câțiva ani.

Naomi Hedman a concurat la X Factor România

Tânăra englezoaică este cântăreață, fotomodel și personaj de reality-show-uri, iar faima ei a trecut granița insulei din Regat odată cu participarea la X Factor România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despre relația dintre Florin Ristei și Naomi s-a speculat la scurt timp după ce a început sezonul 9 al concursului de la Antenă. Chiar dacă au fost surprinși de multe ori împreună, cei doi au așteptat un timp pentru a confirma relația, Florin nedorind să îi facă vreun rău având în vedere că el era jurat al concursului unde ea s-a prezentat ca să câștige.

După ce au recunoscut oficial că sunt împreună, cei doi au renunțat la orice inhibiție și s-au pozat și filmat de mai multe ori, arătându-le fanilor câteva crâmpeie din intimitatea lor.

ADVERTISEMENT