Cine a fost invitatul de lux care a dat mâna cu Messi şi Ronaldo! Un actor de la Bollywood a creat vâlvă pe Twitter. Video

a devenit evenimentul începutului de an, mai ales că pe teren s-au duelat Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, proaspăt transferat în Arabia Saudită. Cele două superstaruri şi ceilalţi jucători au fost întâmpinaţi pe teren de un celebru actor de la Bollywood.

Înaintea startului meciului amical de la Riad, Amitabh Bachchan, un cunoscut actor de la Bollywood, a fost invitat pe teren să-i cunoscă pe jucătorii celor două echipe. Însoţit de un şeic, indianul a dat mâna cu toţi fotbaliştii, iar cu Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo a schimbat câteva vorbe.

Imaginile au devenit virale pe reţelele de socializare, în special pe Twitter, unde mulţi s-au întrebat cine este personajul invitat să-i cunoscă pe jucătorii de la PSG, Al Nassr şi Al Hilal.

De cealaltă parte, fanii indieni au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Amitabh Bachchan lângă Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Aceştia nu se aşteptau ca actorul, poreclit “Big B”, să aibă această onoare.

După ce i-au fost prezentaţi cei 22 de jucători, Amitabh Bachchan a fost invitat să participe la . Aflat în centrul imaginii, indianul a stat la câţiva metri de Cristiano Ronaldo, care a fost flancat de unul dintre tuşieri şi Sergio Ramos.

Bachchan saab ignored the kid’s handshake not once but twice 😂

— Amit Kumar Dash (@amitnaamhai)