Cine ar fi noua iubită a miliardarului Daniel Dines. A participat la o emisiune TV populară în România

Daniel Dines, fondatorul UiPath, și unul dintre cei mai bogați români, are o nouă relație, la scurt timp după ce s-a despărțit de cea de-a doua soție. Miliardarul în vârstă de 51 de ani și-a găsit o nouă iubită tinerică, pe care o răsfață cu vacanțe scumpe.

Daniel Dines s-a cuplat cu o nouă parteneră mult mai mică decât el

Daniel Dines difuzată pe Kanal D. Între cei doi există o diferență de vârstă foarte mare, tânăra fiind mai mică decât Daniel Dines cu 26 de ani, însă, iată că această situație nu i-a împiedicat să înceapă o poveste de dragoste.

Românul surprinde din nou, așadar, din punct de vedere sentimental, deoarece în martie 2013 și-a părăsit prima soție, Simona Ileana Comănescu, pentru o femeie mai mică cu 16 ani decât el, pe nume Alexandra. Cu aceasta s-a căsătorit apoi în mare secret.

Potrivit , Daniel Dines a încheiat de curând și căsnicia cu Alexandra, pentru a fi împreună cu Iuliana Doroftei, cea care în 2017 a câștigat al treilea sezon al competiției despre modă, ”Bravo, ai stil!”, dar și un cec în valoare de 100.000 de lei.

În timpul, dar și după încheierea show-ului, Iuliana Doroftei a reușit să-și creeze o comunitate online destul de mare. ”Am parcurs un drum lung, un drum cu multe dificultăți, dar în final am reușit și am trecut peste toate hopurile! Visasem să ajung aici! Când am călcat prima dată în platoul ”Bravo, ai stil” am visat să port coroana și să câștig. Datorită vouă, visul meu a devenit realitate, iar pentru asta vă sunt veșnic recunoscătoare. Suntem o familie, suntem #iulyteam. Mereu vom ține legătura și urmează meet-uri, dar și multe surprize pentru voi.

Vă multumesc și vă iubesc din tot sufletul meu! Mulțumesc mamei mele care mi-a fost alături și totodată juraților @razvan.ciobanu, @raluca.badulescu, @maurice_munteanu si @iamiuliaalbu pentru aportul important în evoluția mea, @bravoaistil pentru experiența inedită @triaalfa pentru superba coroană și nu în ultimul rând @eusuntbabs pentru rochia în care m-am simțit cu adevărat o învingătoare.”, scria tânăra pe facebook, în 2017.

Unde se distrează Daniel Dines și Iuliana Doroftei

Sursa precizată anterior mai menționează și că Iuliana Dorofetei împarte clipe unice alături de Daniel Dines, deoarece au fost surprinși în vacanțe exotice, chiar la bordul Gulfstream-ului miliardarului, în valoare de zeci de milioane de lei.

Daniel Dines, potrivit unui clasament realizat de revista Forbes, în 2023, Este originar din Onești și s-a îmbogățit după ce a fondat UiPath, în 2005, împreună cu Marius Tîrcă, asociatul său.