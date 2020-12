Cine e, de fapt, Diana Șoșoacă. Cozmin Gușă dă cărțile pe față

Diana Șoșoacă, vedeta acestor zile din Parlament, nu este un personaj cu un trecut care să nu fi avut legături cu politica. Analistul politic Cozmin Gușă dezvăluie cine ar fi, de fapt, acest nou personaj dat de AUR în Legislativul țării.

Cunoscută pentru pozițiile sale anti măsuri de izolare, anti mască și anti vaccina Covid-19, senatoarea Șoșoacă are experiență destul de vastă pe scena politică.

Deși este pentru prima oară în Parlament, după votul obținut alături de AUR la alegerile parlamentare din 6 decembrie, avocata a mai avut tangență în trecut chiar cu guvernarea.

Cozmin Gușă dă cărțile pe față și spune cine este Diana Șoșoacă

Analistul Cozmin Gușă dezvăluie pe pagina sa de Facebook că Diana Șoșoacă, noua ”vedetă politică a sezonului”, a mai activat în zona politică și nu oricum, ci la cel mai înalt nivel.

Actuala senatoare de pe listele Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost angajată MAE în timpul guvernării PSD, când premier a fost Adrian Năstase.

”Acum știu cine e Diana Șoșoacă! Am auzit multe zvonuri despre DIANA ȘOȘOACĂ, noua vedetă politică a sezonului 2020-2021, i-am văzut și câteva apariții publice ( fiind “de campanie”, nu le-am contabilizat serios), dar până la emisiunea/interviu cu Ion Cristoiu nu reușisem să-mi fac o părere clară despre ascensiunea ei.

Ca să fiți mai curioși și să o urmăriți, dacă vreți să vă lămuriți la rândul vostru, vă zic doar că veți afla c-a lucrat în MAE în timpul guvernării PSD-Adrian Năstase, că e pe jumătate macedoneană cu numele de fată Jovanovici, că se mândrește excesiv cu expertiza în psihologie, și c-a fost măritată de 3 ori până acum, deoarece nu suportă relația decât în prezența iubirii sincere. BINGO!”, a scris analistul pe pagina sa de socializare.

Diana Șoșoacă confirmă dezvăluirile lui Gușă

De altfel, în emisiunea la care face trimitere Gușă, chiar Șoșoacă a confirmat parțial aceste dezvăluiri despre trecutul său din zona politică internă.

”Totuşi, eu am lucrat doi ani şi ceva în Guvernul României. Am ales să plec pentru că eu nu am putut să mă pliez pe sistemul lor: dolce far niente şi să ni se comande şi noi să respectăm ordinele lor. Eu nu pot să funcţionez aşa, îmi pare foarte rău.”, a spus senatoarea AUR în emisiunea lui Ion Cristoiu.

