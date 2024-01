Cine e Delia, noua concurentă de la Mireasa. Tânăra de 28 de ani a fost arbitru în ligile inferioare din România

Cine e Delia, de la Mireasa. Tânăra de 28 de ani a fost arbitru în ligile inferioare din România. Care au fost motivele pentru care a pus punct ultimei legături amoroase și ce caută la un bărbat.

Cine este Delia, noua participantă a emisiunii Mireasa. Până la 28 de ani a lucrat ca și arbitru în liga a V-a din țara noastră

Cine este Delia Alexandra Pop, noua participantă a emisiunii . Până la 28 de ani a lucrat ca și arbitru în liga a V-a din țara noastră, iar de 6 ani și jumătate locuiește în Marea Britanie. Este originară din orașul Deva.

ADVERTISEMENT

A terminat Facultatea de Științe Politice din Timișoara, subliniind că este o persoană independentă. Nu a lucrat în domeniul în care s-a pregătit, ci și-a îndreptat atenția spre lumea sportului. A urmat un curs de 6 luni și așa a ajuns să fie arbitru în ligile inferioare.

„Am fost arbitru de fotbal. Ca să ajung arbitru am urmat o școală de 6 luni, după care am început treptat cu meciuri de la juniori până la liga a V-a. Înainte să fiu arbitru eram o persoană foarte emotivă, iar lucrul acesta m-a făcut să am mult mai multă încredere în mine.

ADVERTISEMENT

Pasiunea mea pentru fotbal m-a întărit, dar totodată m-a făcut să am o latură mult mai masculină, lucru care nu m-a ajutat atât de mult în relațiile mele pentru că am avut de pierdut”, a spus Delia, noua concurentă de la Mireasa, scrie .

Tânăra de 28 de ani a mărturisit că ultima relație de dragoste s-a încheiat în luna august a anului trecut, deși spusese „Da” la o cerere în căsătorie. Bărbatul era de o altă religie și avea cu totul alte așteptări de la partenera sa.

ADVERTISEMENT

Acest lucru nu a fost deloc pe placul participantei de la Antena 1, care a precizat că fostul iubit își dorea să renunțe la relațiile cu prietenii săi sau să nu se mai machieze. Din păcate, ultima legătura amoroasă a făcut-o să își piardă curajul și încrederea.

Delia de la Mireasa, detalii despre ultima relație de iubire

„Această relație a durat un an de zile și s-a încheiat în luna august a anului trecut. El era de o altă religie față de mine. Își dorea altfel de femeie. O femeie mult mai simplă, calmă, o femeie care să urmeze religia pe care o are.

ADVERTISEMENT

Eu la început i-am spus Da, a fost greșeala mea. Își dorea să renunț la prietenii mei, la machiaj, să am un stil vestimentar foarte diferit față de cel pe care îl am în prezent, își dorea să fiu supusă lui.

Să fiu o femeie care să aplece capul, iar eu nu îmi doresc lucru acesta. Eu sunt o femeie independentă, care lucrează de la 16 ani”, a mai adăugat Delia de la Mireasa, mai arată sursa citată.

Și aceasta nu este singura relație amoroasă care a lăsat o amprentă în sufletul său. În altă legătură de iubire Delia a avut parte de violență verbală și fizică și ajunsese să fie îndepărtată foarte mult de familia sa.