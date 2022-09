Cine e Deni, noua concurentă de la Mireasa. Ce caută sportiva la partenerul de viață

Cine e noua concurentă de la Mireasa, pe numele său real Denisa. Ce caută tânăra sportivă la partenerul de viață, dar și care sunt lucrurile pe care nu le suportă sub nicio formă, infidelitatea fiind unul dintre ele.

Cine e Deni, noua participantă de la Mireasa. Calitățile pe care și le dorește de la jumătatea sa

Deni, , are 22 de ani și este născută în Sibiu. Frumoasa șatenă a practicat sport de performanță timp de 7 ani, mai exact handbal. În plus, este în zodia Săgetător și are 1,73 înălțime.

A renunțat la sport în anul 2020 după două accidentări grave, dar a continuat să antreneze o grupă de copii. Nu-și imaginează viața fără sport, adoră să călătorească și să gătească. De asemenea, se consideră ambițioasă și puternică.

Cea mai nouă participantă de la Antena 1 provine dintr-o familie sportivă, pasiune care i-a fost insuflată chiar de părinți. De altfel, Deni a fost îndrumată să se înscrie la Mireasa de tatăl său, după ce a avut o relație de 6 ani.

Cum vrea Deni să arate viitorul partener de viață

Deni nu a pus ochii pe niciun bărbat din casa Mireasa, chiar dacă sunt tineri cu care are lucruri în comun. Sportiva de performanță știe cum vrea să arate viitorul : matur, sociabil, deschis și independent.

Tânăra nu aleargă după premiul cel mare pus la bătaie de producătorii de la Antena 1, dar își dorește foarte mult să se căsătorească. A fost trădată de partener și a trecut cu vederea, iar acum nu mai este dispusă să facă aceeași greșeală.

„Nu aș suporta la un bărbat să fie mincinos. Cel mai important e să fie fidel. În trecut am fost trădată. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. În momentul acela am iertat, dar nu ai cum să uiți.

Sunt fata tatei. La Mireasa am ajuns cumva împinsă de la spate de tatăl meu. Am fost înșelată, dar am ales să iert pentru că l-am iubit foarte mult.

A fost foarte special pentru mine, cumva am vrut să mai cred în relația aia. Mă consider vindecată”, a declarat Deni pentru .