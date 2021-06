Cine e femeia care şi-a omorât cei doi copii, în Maramureș. Fiica ei avea patru luni, iar băiețelul doi ani

O femeie de 30 de ani a șocat întreaga comunitate din Maramureș, după ce a și-a ucis ambii copii, de doar doi ani și patru luni. Iată cine este, de fapt, aceasta.

Cine e femeia care şi-a omorât cei doi copii, în Maramureș

Femeia, pe nume Iulia, este căsătorită cu soțul ei de șase ani și nu părea că există probleme în cuplul lor, cel puțin confrom spuselor bunicii. Aceasta are 30 de ani și nimeni nu își poate explica de ce a recurs la acel gest.

Tatăl copiilor uciși este în stare de șoc, după crima oribilă pe care a comis-o propria lui soție, care le-. Este vorba despre un băiețel de doar doi ani și o fetiță, de patru luni.

Ce a declarat tatăl copiilor

După această tragedie, în care, tatăl a declarat că nu s-a plâns niciodată de faptul că stă acasă cu cei mici, ea fiind casnică.

Soțul a mai spus că aceasta se mai plângea, uneori, de dureri de cap, dar lua pastile pentru ele. Acesta a primit un apel îngrozitor de la mamă, în care spunea că a lovit copiii.

”M-a sunat și mi-a spus că a dat cu copiii de pământ. Am venit repede acasă, fetița încă sufla, băiețelul era galben tot. Nu a zis că îi e greu cu copiii, se văita că o durea capul. A fost la doctor și i-a dat medicamente pentru dureri de cap” a povestit el, pentru Antena 3.

Bunica este șocată de ce a făcut fiica sa

Bunica a spus că ea a vorbit cu fiica sa chiar înainte de crimă și totul părea în regulă. Mai mult, ea a declarat că femeia hrănea copiii atunci când au discutat.

Ea este de părere că tatăl trebuia să stea și el cu cei doi copii, sau măcar să accepte ajutorul ei, dar părinții copiilor nu au dorit acest lucru.

”De dimineața am vorbit la telefon și era totul bine. Era doar ea cu copiii. Soțul era la lucru, să câștige un ban cinstit. nu i-am auzit niciodată certându-se. Stăm departe, numai la telefon vorbim.

De dimineață când am vorbit, dădea de mâncare copiilor. Nu am crezut așa ceva. Numai ea stătea săraca cu copiii. Trebuia să mai stea și el cu copiii. Eu am vrut să vin să îi ajut, dar nu m-au primit, erau căsătoriți de 6 ani. Sâmbătă făcea botezul fetei care avea 4 luni” a povestit bunica.