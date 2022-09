Cine e Izabela Novac, jucătoarea de tenis care a impresionat la Chefi la cuțite. Tânăra are o poveste de viață emoționantă

Cine e concurenta în vârstă de 22 de ani care a impresionat în cadrul emisiunii culinare de la Antena 1. Sportiva are o poveste de viață emoționantă, precizând că de-a lungul anilor a făcut multe sacrificii pentru pasiunea sa.

Cine este Izabela Novac, sportiva care i-a uimit pe jurații de la Chefi la cuțite. Ce sacrificii a făcut pentru tenis

Izabela Novac e jucătoarea de tenis care a impresionat la Chefi la cuțite. practică tenisul de câmp la echipa Dinamo și are o poveste de viață emoționantă pentru care a făcut multe compromisuri.

A venit în cadrul show-ului culinar mulțumită bunicii sale, care a susținut-o, dar și pentru că i-a promis lui Cătălin Scărlătescu în urmă cu câțiva ani. Tânăra de 22 de ani l-a întâlnit pe chef la Drobeta-Turnu Severin de unde este originară.

„Am început tenisul de performanță la vârsta de 9 ani, în orașul meu natal. Cred că din iubire pentru tata am început să practic acest sport. Mi-a plăcut foarte mult să fiu pe teren.

Era un prilej de a vedea lumea și să cunosc, să evoluez. La vârsta de 14 ani eram deja pe locul 67 la juniori în lume. La sfârșitul lui 2021 am fost obligată să renunț la tenis pentru un an.

Am avut o problemă cu tendonul stâng, iar ulterior a fost afectat și piciorul drept. Îmi era greu să merg. Vreau să continui cât mă vor ține picioarele să fac ceea ce am făcut pentru că sportul m-a adus aici.

Am muncit foarte mult și am făcut foarte multe sacrificii. Nu doar eu am făcut sacrificii, ci și părinții mei. De multe ori nici măcar nu stăteam în resorturi când mergeam în turnee. Am dormit și în gura de metrou pentru tenis, în Spania.

M-am antrenat pe peretele unui cimitir din Tunisia. Genul acesta de povești mi-au pavat drumul până aici”, a spus Izabela Novac la Chefi la cuțite, unde a povestit multe dintre ”peripețiile” prin care a trecut, scrie .

Izabela Novac, studii. Jucătoarea de tenis e studentă la master

Izabela Novac a demonstrat că este o tânără sportivă care se pricepe de minune și la gătit, chiar dacă a absolvit Facultatea de Istorie a Universității București. A primit trei cuțite din partea juraților de la Chefi la cuțite și va merge în etapa următoare.

Din anul 2021 este merge la master la Studii Medievale, tot în cadrul Universității București. Tânăra a intrat cu media 9,18 și este la buget. Jucătoarea de tenis de câmp continuă să lupte pentru visul ei și să ajungă cât mai sus în clasament.

Mai mult decât atât, și-a depășit limitele după ce a gătit o rețetă inspirație proprie. În altă ordine de idei, Izabela Novac este interesată de politică și susține Partidul Național Liberal.