Cine e Janni Alexandridris, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la Chefi la Cuțite, sezonul 12. A gătit pentru Lewis Hamilton și Selena Gomez

Cine e Janni Alexandridis, al lui Florin Dumitrescu la Chefi la Cuțite, sezonul 12. A gătit pentru Lewis Hamilton și Selena Gomez. Concurentul de la Antena 1 este pasionat de arta culinară încă din copilărie.

Janini Alexandridris este participantul care i-a impresionat pe jurații de la în ultima ediție a emisiunii culinare moderate de Irina Fodor. Tânărul de 23 de ani, originar din Germania, a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu.

Concurentul a mărturisit că tatăl său este grec și că mama și bunica au lucrat în bucătărie. Familia sa deține un restaurant cu specific grecesc. La numai 16 ani a făcut primul curs de gătit și de atunci nu s-a mai oprit. În prezent, participantul de la Antena 1 este chef bucătar.

A făcut mâncare pentru Lewis Hamilton și Selena Gomez, dar și alte nume mari din lumea mondenă internațională. În plus, a gătit timp de o lună pentru echipa națională de fotbal din Germania și a mai participat și la alte show-uri culinare.

„Am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar.

Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton.

Încă nu pot să cred că am reușit asta în viața”, a declarat Janni Alexandridis, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, notează . Concurentul a mai dezvăluit că știe să pregătească și câteva rețete românești și cunoaște bine și limba.

Janni Alexandridris: ”Nu vreau să plâng acum”

Tânărul merge direct în etapa battle-urilor pentru că i-a mulțumit pe cei trei jurați ai emisiunii culinare. Și-a dorit să ajungă la Sorin Bontea sau la Cătălin Scărlătescu, însă cel care i-a oferit cea mai mare oportunitate a fost Florin Dumitrescu.

„Nu vreau să plâng acum!”, este reacția pe care a avut-o Janni Alexandridis când i s-a oferit cuțitul de aur. Concurentul a primit această șansă de la chef pentru că i-a dat „siguranța că poate, este capabil și se poate descurca în situația de criză”.