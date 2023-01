Cine e Yanis Găgeatu, puștiul luat de Eugen Neagoe în cantonamentul din Turcia: „Iubirea pentru Universitatea Craiova este infinită”

Stagiul de pregătire din Antalya este prilejul perfect pentru ca Yanis Găgeatu să fie alături de experimentații jucători din lotul alb-albaștrilor. Puștiul de doar 16 ani a povestit că visează să apere poarta Universității Craiova, formația pentru care și-a dorit să joace încă de la primii pași în fotbal.

Yanis Găgeatu, declarație de dragoste pentru formația din Bănie: „De la primii mei pași în fotbal mi-am dorit să ajung la Universitatea Craiova”

În stagiul de pregătire din Antalya, Eugen Neagoe i-a avut la dispoziție pe portarii Giedrius Arlauskis, Laurențiu Popescu, David Lazar, Yanis Găgeatu și Matei Goga. , tehnicianul alb-albaștrilor s-a bazat pe serviciile românilor cu minute în acest sezon din SuperLiga.

Chiar dacă nu au prins minute în tricoul oltenilor, pregătirea alături de Giedrius Arlauskis, Laurențiu Popescu și David Lazar este benefică pentru tinerii portari ai juveților. Yanis Găgeatu îi are ca idoil pe cei trei, iar puștiul luat de Eugen Neagoe în cantonamentul din această iarnă a povestit despre parcursul său de până acum.

„Am început fotbalul când aveam doar 5 ani, atunci a fost pentru prima dată când am luat contact cu sportul rege. Nu știam mai nimic despre acest sport, am vrut să-mi încerc norocul să văd dacă este de mine și chiar a fost! Bineînțeles, încă de la primii mei pași în fotbal, mi-am dorit să ajung la Universitatea Craiova, echipa fanion a Olteniei.

Munca, dorința și disciplina au fost cele care m-au adus în acest punct, de a avea șansa de a merge într-un cantonament cu Știința. De când am ajuns la juniorii Universității, fotbalul pentru mine s-a schimbat total. Munceam din ce în ce mai mult pentru a ajunge cât mai sus”, a declarat Yanis Găgeatu.

„Prin vene îmi curge sânge alb-albastru și pot spune cu toată tăria că iubirea pentru Universitatea Craiova este infinită”

Eugen Neagoe s-a bazat pe mai mulți tineri în cantonamentul din această iarnă, care urmează sau au făcut pasul la prima echipă a alb-albaștrilor. Matei Goga, Yanis Găgeatu, Denis Benga, David Sala și Marian Danciu au făcut stagiul de pregătire alături de olteni.

Tânărul portar al a mărturisit că a făcut sacrificii în copilărie, pentru a ajunge la nivelul actual. Acesta a declarat că va face orice este necesar pentru a apăra poarta formației din Bănie, despre care spune că s-a îndrăgostit iremediabil.

„Pot spune că am pierdut foarte multe momente pe care un copil obișnuit le trăiește, însă nu am regretat și nu regret nimic pentru faptul că am făcut totul pentru sportul pe care îl iubesc. Munca mea nu se va opri aici!

Voi face tot ce e posibil pentru a apăra poarta Științei. Voi munci zi și noapte pentru îndeplinirea acestui vis. Prin vene îmi curge sânge alb-albastru și pot spune cu toată tăria că iubirea pentru Universitatea Craiova este infinită”, a încheiat tânărul portar al Craiovei.

