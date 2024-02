Cine este Alex, noul concurent de la emisiunea “Casa Iubirii”. Doar unei fete i-a oferit un trandafir roșu

Un nou concurent a pătruns în ”Casa Iubirii”. Numele lui este Alex și a încercat să le cucerească pe fete printr-o intrare spectaculoasă. Doar uneia dintre ele a oferit un trandafir roșu și a stârnit mari semne de întrebare.

Noul concurent din ”Casa Iubirii”. Cine este Alex și cui i-a oferit un trandafir roșu

Alex a vrut să pășească în emisiunea de pe Kanal D altfel decât au făcut-o restul băieților. A deschis ușa ”Casei Iubirii” cântând, în timp ce ținea în mână mai mulți trandafiri. Emoțiile lui au fost destul de vizibile.

ADVERTISEMENT

Tânărului în vârstă de 34 de ani a început să-i tremure vocea la un moment dat, dar asta nu l-a împiedicat să ofere câte un trandafir concurentelor care Alex a stârnit uimire când a înmânat un trandafir roșu doar unei singure participante.

Mai exact, Alex i-a oferit trandafirul roșu Juliei, care prin faptul că își găsește mai greu un partener de cuplu. Băieții au început să se amuze de situație și au exclamat, dansând, ”Se mărită Julia”.

ADVERTISEMENT

”Roșu este culoarea mea preferată”, i-a spus Alex concurentei căreia i-a oferit trandafirul roșu. În tot acest timp, restul fetelor priveau totul destul de dubios și l-au întrebat pentru care dintre ele a venit.

”Nu am vrut să fac o diferență. Vă consider pe toate foarte frumoase și mult mai frumoase decât în realitate și chiar, nu știu, am considerat (s-a uitat către Julia, n.r) că trebuie să-ți ofer un trandafir roșu”, a mai spus Alex.

ADVERTISEMENT

”Mulțumesc din suflet! Apreciez”, au fost apoi cuvintele Juliei către cel care pare că vrea să-i fure inima. Pe chipul tinerei se putea citi de asemenea o emoție puternică, semn că s-a creat o anumită simpatie, pentru început.

Cine este, mai exact, Alex de la ”Casa Iubirii”

Alex are 34 de ani, s-a născut în Capitală, dar a petrecut destul de mult timp și prin afară. Tânărul a lucrat o bună perioadă în Spania. În Tenerife a locuit cinci ani și tot aici și-a deschis un bar.

ADVERTISEMENT

De două luni, Alex a revenit în România și a spus că încă nu s-a obișnuit cu vremea din țară. I se pare foarte frig, după ce corpul i s-a adaptat valorilor termice din Spania. Între timp, rămâne de văzut dacă se va combina cu Julia sau cu o rivală a acesteia.