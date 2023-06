Cine este Alexander Soros? Cum a câștigat lupta pentru controlul imperiului tatălui său

Deși afirmase anterior că nu dorește să predea controlul Open Society Foundations (OSF) niciunuia dintre cei cinci copii ai săi, George Soros a fost înlocuit de Alex (numele sub care este cunoscut Alexander) în funcția de președinte al consiliului de administrație al OSF în decembrie anul trecut.

Cine este Alexander Soros, cel care a preluat controlul imperiului lui George Soros

Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu, în exclusivitate, publicat duminică de . “A meritat-o”, a declarat . Alexander, în vârstă de 37 de ani, a declarat că este “mai politic” decât tatăl său și a dezvăluit planurile sale de a continua să doneze banii familiei către candidații politici americani de stânga, potrivit publicației citate.

ADVERTISEMENT

“Vom dubla eforturile pentru apărarea drepturilor de vot și a libertății personale acasă și pentru susținerea cauzei democrației în străinătate”, a spus Alexander. “Oricât de mult mi-ar plăcea să scot banii din politică, atâta timp cât cealaltă parte o face, va trebui să o facem și noi.”

George Soros s-a căsătorit de trei ori și are cinci copii – Alexander, Andrea, Gregory, Robert și Jonathan. Alexander a fost crescut în Katonah, New York. A urmat cursurile King Low Heywood Thomas din Stamford, Connecticut, și a absolvit Universitatea din New York în 2009. În 2018, a absolvit cu un doctorat în istorie la Universitatea din California, Berkeley.

ADVERTISEMENT

Alexander era vicepreședinte al OSF din 2017. Fundația direcționează aproximativ 1,5 miliarde de dolari în fiecare an către grupuri, inclusiv către cele care susțin drepturile omului. Alexander face parte din comitetul de investiții al fundației, care este un supraveghetor al Soros Fund Management.

“Având în vedere trecutul meu, sunt multe moduri în care aș fi putut să mă pierd”, a spus Alexander. “În schimb, am devenit un dependent de muncă, iar viața mea este munca mea.”

ADVERTISEMENT

Cum a câștigat Alexander lupta pentru controlul imperiului tatălui său

Alexander, fiul lui George Soros, în vârstă de 37 de ani, a fost numit moștenitor al imperiului tatălui său, dar, pentru o lungă perioadă de timp, s-a crezut că fratele său mai mare, Jonathan, în vârstă de 53 de ani, era pregătit să preia frâiele.

În ultimul deceniu, George a trecut de la statutul de moștenitor de rezervă al lui Soros, cunoscut pentru găzduirea unor petreceri somptuoase în Hamptons, la cel de moștenitor ales de tatăl său, în timp ce fratele său mai mare, un avocat cu experiență în domeniul financiar, a dispărut în mare parte din atenția publicului, scrie publicația .

ADVERTISEMENT

Nu se știe exact cum și de ce s-a schimbat situația, dar în primul său interviu de la noua numire, George Soros a declarat pentru The Wall Street Journal că, de la o vreme, el și Jonathan “nu se mai înțelegeau”. La rândul său, Jonathan a declarat că este ”dezamăgit, dar nu regretă” faptul că Alexander este cel care controlează influenta Fundație a tatălui său și restul imperiului său.

ADVERTISEMENT

Alexander a era cândva mai cunoscut pentru stilul său de viață decât pentru activitatea sa în lumea politică. În 2016, Alex a fost prezentat în mass-media ca un playboy. Publicația evreiască Forward a scris în acel an că el făcea ”plimba modelele” la și de la casa sa de vară închiriată în Hamptons, în valoare de 85 de milioane de dolari. Alex pare să își fi schimbat interesele, afirmând că este ”mai politic” decât tatăl său. El a subliniat modul în care va conduce imperiul tatălui său pentru a susține probleme precum drepturile reproductive și de vot.

George Soros, un manager de fonduri speculative devenit filantrop și susținător major al cauzelor liberale, s-a născut în Ungaria în 1930 și are cinci copii cu două femei. El și-a făcut averea ca investitor proeminent în fonduri speculative și, în special, a câștigat aproximativ 1 miliard de dolari după ce a pariat împotriva lirei sterline în 1992.

Jonathan Soros, considerat moștenitorul probabil

Jonathan Soros este unul dintre cei trei copii ai săi cu Annaliese Soros, care s-a despărțit de George când Jonathan avea în jur de șapte ani. El a studiat la Universitatea Wesleyan din Connecticut și a absolvit în 1992, după care a lucrat la un birou al fundației Soros din Ungaria.

Jonathan a obținut diplome în drept și politici publice la Harvard și apoi s-a alăturat firmei de investiții Soros în 2002. Acesta a ajutat la stabilizarea fondului de investiții Soros în vremuri dificile. Jonathan a recunoscut, că a crezut că el va prelua conducerea. ”Am știut întotdeauna că se poate răzgândi”, a declarat Jonathan pentru The Wall Street Journal. ”Ca trader, este lucrul pentru care este cel mai faimos.”

”Mă așteptam ca Jonathan să fie alesul”, a declarat și Aryeh Neier, președinte al Open Society Foundations din 1993 până în 2012. Alte persoane care au lucrat cu tatăl și fiul au spus că cei doi se certau adesea – George putea fi impulsiv în timp ce Jonathan era analitic, au declarat persoane din interior. Se speculează că lucrurile au ajuns la un punctcritic în 2011, când cei doi nu au fost de acord cu privire la angajarea pentru posturi de conducere.

”Nu ne înțelegeam în anumite puncte”, a spus George Soros. ”Acest lucru a devenit evident pentru amândoi, în special pentru el, iar el a vrut să fie pe cont propriu.” Jonathan locuiește acum în Manhattan cu familia sa și a declarat că relația sa de afaceri cu tatăl său s-a încheiat în termeni rezonabili. ”Ne-am încheiat relația de afaceri în termeni destul de buni”, a spus Jonathan. ”Am fost dezamăgit, dar nu am regretat.”

Alexander Soros, tot mai apropiat de tatăl său

. George Soros apare în numeroase fotografii alături de fiul său în vârstă de 37 de ani, cu cei doi înfățișați de obicei braț la braț. Timp de ani de zile, Alex a fost cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, agățând modele și împrietenindu-se cu legende din NBA.

În 2021, Page Six a relatat că Alexander că a lăsat un bacșiș de 700 de dolari după ce a cumpărat tequila dintr-un bar din Brooklyn în timpul unei nopți pe care o petrecea cu două femei. Mai nou, Alex a început să cultive o imagine mai profesionistă. El a vizitat deja Casa Albă de 14 ori în puțin peste un an și a pozat pentru fotografii cu zeci de cu democrați de renume. Printre aceștia se numără Nancy Pelosi, Barack Obama și senatorul Chuck Schumer – pe care l-a numit un “bun prieten”.

Vorbind despre obiectivele sale, Alex a spus că este îngrijorat de posibilitatea ca republicanul Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă – sugerând că familia va contribui foarte mult la democrați în alegerile prezidențiale din 2024.

Alexander a precizat totuși că nu susține orice cauză de stânga. Spre deosebire de alții de stânga, el a spus că, în opinia sa, libertatea de exprimare în campusuri a devenit prea restrictivă. ”Am unele diferențe cu generația mea în ceea ce privește libertatea de exprimare și alte lucruri”, a spus el. ”Am crescut uitându-mă la Bill Maher înainte de culcare, până la urmă”, a precizat el, referindu-se la personalitatea TV care s-a pronunțat împotriva limitării libertății de exprimare în campusurile universitare.