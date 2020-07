Cine este Alexandru Buziuc, noul atacant transferat de FCSB! A fost la un pas de moarte la 20 de ani: “Sângeram, dar nu credeam că e grav”

FCSB a început campania de transferuri pentru sezonul viitor, iar FANATIK a anunţat în exclusivitate că Alexandru Buziuc va semna vineri cu formaţia roş-albastră. Atacantul vine de la Academica Clinceni şi are o poveste de viaţă aparte, după ce a fost la un pas de moarte în urmă cu 6 ani.

Alexandru Buziuc a semnat vineri cu FCSB, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, fiind transferul carierei pentru atacantul de 26 de ani. Fotbalistul adus de la Academica Clinceni a văzut moarte cu ochii pe când avea 20 de ani şi juca la Gaz Metan Mediaş.

Totul s-a întâmplat pe 20 septembrie 2014, când Alexandru Buziuc se întorcea la Suceava, oraşul lui natal. Maşina condusă de un prieten al fotbalistului a lovit o căruţă nesemnalizată, iar jucătorul s-a ales cu o fractură a unei vertebre în zona cervicală.

Ce spunea Alexandru Buziuc, noul atacant transferat de FCSB, despre accidentul din 2014

Alexandru Buziuc a trebuit să stea departe de gazon timp de 3 luni. Primul verdict al medicilor a fost unul dur pentru atacantul transferat de FCSB. Doctorii vorbeau de operaţii şi şanse mici să revină pe teren. În urmă cu 6 ani, fotbalistul a oferit un interviu pentru FANATIK şi a vorbit despre trauma trăită în urma accidentului.

“A fost un impact surprinzător. După accident, am ieşit din maşină, am văzut că sunt teafăr şi mi-am zis că nu am nimic. Mă şi gândeam, bine că am scăpat. Chiar dacă sângeram, am zis că nu este nimic grav! Dar când am realizat, a doua zi la spital, că nu mă pot mişca, să înnebunesc, nu alta. Prima discuţie cu medicul a fost înfiorătoare!

Când a venit medicul şi mi-a spus că trei luni nu pot face nimic, am intrat în depresie. Am plâns, mă gîndeam ce voi face de acum înainte… Văd altfel fotbalul de acum, te schimbă astfel de momente. Acum mă gândesc că nu voi mai trata superficial nici un moment din cariera mea de fotbalist.

Am avut coşmaruri când m-am întors acasă, tot visam accidentul, tot mi se repeta, am avut un somn zbuciumat în prima seară. O seară plină de coşmaruri, însă e bine că acele momente ţin de trecut, am un somn liniştit acum”, spunea Alexandru Buziuc pentru FANATIK în 2014.

A jucat 2 meciuri pentru naţionala de tineret a României

Alexandru Buziuc a făcut primii paşi în fotbal la Sporting Suceava, echipă pentru care a jucat timp de 2 ani. În februarie 2013 a fost transferat de FC Vaslui, unde a evoluat un sezon şi jumătate. Între 2014 şi 2019, noul fotbalist al celor de la FCSB a jucat la Gaz Metan Mediaş, iar în 2015 a fost împrumutat pentru jumătate de sezon la Rapid CFR Suceava.

În ianuaroe 2019, Alexandru Buziuc s-a transferat la Academica Clinceni şi a ajutat formaţia ilfoveană să promoveze în Liga 1. Atacantul de 26 de ani a înscris 5 goluri în cele 37 de meciuri jucate în actuala stagiune. Două dintre reuşite au venit în meciurile cu Dinamo din play-out.

Alexandru Buziuc a jucat 2 meciuri pentru naţionala de tineret a României, ambele în 2014, înainte de accidentul suferit. Noul transfer al FCSB a bifat 28 de minute în victoria cu Muntenegru, scor 4-3, şi 35 de minute în umilinţa cu Germania, scor 0-8.