Cine este Alin Chirilă de la Survivor România 2023. Dramele prin care a trecut: „Senzația de foame o simțeam în permanență”

Alin Chirilă a dus lupte pentru supraviețuire și înainte de a participa la Survivor România 2023. La 17 ani, luptătorul de MMA a fost dat afară din casă chiar de propriul tată.

Cine este Alin Chirilă de la Survivor România 2023. Luptătorul face parte din echipă Războinicilor

Alin Chirilă a avut parte de multe provocări de-a lungul celor 34 de ani, iar asta l-a impulsionat să demonstreze lumii întregi de ce e în stare. , iar pe 2 ianuarie a lăsat totul în spate și

ADVERTISEMENT

Alin Chirilă are ochi căprui, părul aproape negru și este originar din Galați, dar locuiește în Timișoara împreună cu soția lui, Loredana Chirilă, și cei doi copii ai lor, Denis Gabriel și Nicholas David. Studiile, însă, le-a finalizat la Business Management la Newham College.

„Salut! Sunt Alin Chirilă, RĂZBOINIC la SURVIVOR ROMÂNIA 2023! Sunt Campion Mondial de MMA și mi se spune ‘The Tank’”, a spus Alin Chirilă pe Instagram, înainte să plece la Survivor România 2023.

ADVERTISEMENT

Înainte de a pleca chiar el în junglă, sezonul trecut, Alin Chirilă a susținut-o pe Roxana Ciuhulescu, despre care spunea în mediul online că o cunoaște și admiră pentru caracterul său.

Alin Chirilă a fost alungat de tatăl său când avea doar 17 ani

Războinicul și-a luat viața în propriile mâini dinainte de a fi major. La 17 ani, tatăl său l-a dat afară din casă, cu doar 70 de lei în buzunar, așa că a plecat la Timișoara. În primele zile a dormit pe bancă, în parc, sub cerul liber, apoi s-a angajat ca salahor pe un șantier, unde a primit și cazare.

ADVERTISEMENT

„M-am angajat în construcții, unde aveam o baracă, pat și o pernă pe care să pun capul. Câștigam 30 de lei la ziua de muncă. Cea mai puternică amintire pe care o am din perioada aceea este senzația de foame, senzație pe care o simțeam în permanență.

Nu aveam nimic, chiar nimic, nimic și am înțeles foarte bine că eu va trebui să muncesc mult în viață. O perioadă am dus-o foarte greu”, a declarat sportivul de la Survivor România 2023, citat de

ADVERTISEMENT

Alin Chirilă de la Survivor România 2023, campion european la MMA în Anglia

A plecat ulterior în Anglia, care i-a fost casă timp de 10 ani. Și-a descoperit din întâmplare pasiunea pentru sport, iar în anul 2018 a devenit campion european.

ADVERTISEMENT

„Greu mi-a fost și când am plecat la muncă, în Anglia, ca muncitor cu un contract pe un șantier. Aveam soție și mi se născuse primul copil și trebuia să susțin totul. Ca să ajung la muncă, în Londra, făceam naveta zilnic. Era un drum de aproape 2 ore dus, două întors, cu autobuzul, care era mai ieftin decât metroul.

Într-o zi, am decis să intru într-o sală de sport. Treceam zilnic pe lângă ea, când mă îndreptam spre muncă. M-am înscris. Practic, eu m-am dus să fac sport pentru mine, nu cu gândul să ajung campion.

În sala respectivă, printre ceilalți antrenori se afla și Brad Pickett, activ atunci în UFC, în America. Abia după un an și jumătate, doi, Brad Pickett m-a băgat în seamă și am început să ne antrenăm 1 la 1. El este omul care a văzut potențial în mine, care mi-a spus să muncesc, să muncesc, mentorul meu și omul căruia îi port un respect deosebit”, a dezvăluit Alin Chirilă.

Alin Chirilă: „Ca persoană sunt un pic mai diferit, eu am visuri realiste, pe care consider că le pot atinge”

Alin Chirilă spune că nu a visat niciodată la un asemenea titlu și că visele sale se învârt în jurul unor lucruri mai realiste: să aibă o familie unită, să fie un tată bun pentru copiii lui și să nu lase banii și faima să-l schimbe vreodată.

„Ca persoană sunt un pic mai diferit, eu am visuri realiste, pe care consider că le pot atinge. (…) Și eu am avut foarte multe încercări cu soția mea.

Dar am rezistat și asta datorită puterii dragostei și a tuturor lucrurilor peste care am trecut împreună. Alt vis de-al meu a fost să am casa mea, să pot sta liniștit cu familia – copiii și soția.

Am început cu o garsonieră, acum am casă și afaceri în construcții și imobiliare. Pe urmă, am visat să fiu antrenor și asta mi s-a întâmplat. (…) Astăzi am familie, am casa mea, am un business”, a mai spus Războinicul.

Alin Chirilă a lăsat Anglia în urmă după ce fiul său a fost la un pas de moarte

Când credea ca a dobândit tot ce și-ar fi putut dori, Alin Chirilă a primit o nouă lovitură din partea destinului. În 2018, fiul său a fost la un pas de moarte. Concurentul Survivor România 2023 a fost dezamăgit de sistemul medical din Anglia, ceea ce l-a făcut să-și ia familia și să se întoarcă în țară.

„Copilul meu cel mic era sa moară din cauza unei apendicite. Eram în Londra. Avea 3 ani atunci. El avea apendicită, iar medicii de acolo, prima oară ne-au spus că oare roșu în gât și ne-a trimis acasă, apoi, când, am revenit după 3 zile că tot voma, ne-au zis că are infecție la ficat. Am stat 7 zile cu el în spital, până când el s-a umflat și ne-au mutat în altă parte.

Ne-au băgat urgent în operație, cu 30% șanse de supraviețuire. L-au operat pe semnătură. Atunci, eu și soția am avut cea mai mare durere, nu doresc nimănui, a fost cel mai mare impas din viața noastră. Tu, ca părinte, să-ți vezi copilul de 3 ani așa, și să n-ai ce să-i faci. Să n-ai nicio forță, să simți că ți se lasă carnea pe tine. Băiatul meu s-a refăcut greu.

Ulterior, a contractat un virus și s-a ales cu o sensibilitate. Nici în ziua de astăzi nu a scăpat de fobia halatelor albe. Am fost dezamăgit de Anglia, am vrut să dau spitalul în judecată. N-am făcut-o. În schimb, atunci mi-am jurat: sub pod stau, boschetar să fiu, numai copiii să-mi fie bine. Și am decis să ne întoarcem în țară”, a povestit Alin Chirilă, la