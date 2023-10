Cine este bărbatul ale cărui oseminte au fost găsite de salvamontiștii din Vâlcea. Se dusese să caute “energia” din Buila

Descoperirea făcută în Vârful Țucla a fost făcută chiar de către șeful Serviciului Salvamont Vâlcea, Mircea Lera. Pelerinul Alexandru Lupu avea 67 de ani și a fost dat dispărut acum două luni, de către călugării mănăstirii Pătrunsa, considerată cea mai izolată mănăstire din România.

Cine este bărbatul ale cărui oseminte au fost găsite de salvamontiști

Conform călugărilor de la Mănăstirea Pătrunsa (Vâlcea), bărbatul a fost văzut în viață ultima oară pe 25 august 2023, când s-a decis să plece de la mănăstirea izolată din vârf de munte, cunoscută drept ”Meteora României”. Ulterior s-a aflat că bărbatul a plecat să caute energia din Buila, deși avea îmbrăcăminte și încălțăminte de stradă.

Înainte ar fi căutat această energie misterioasă și în munții Bucegi, alături de nepoți, însă n-a găsit-o, probabil pentru că este doar un mit, așa cum sunt și tunelurile dacice de sub Bucegi. Potrivit șeful salvamont Mircea Lera a anunțat că bărbatul a fost găsit într-o zonă unde doar caprele negre trăiesc.

De atunci am tot căutat. Ni s-a spus că ar putea fi deasupra la Pătrunsa, spre Cantonul Cheia. După semnalul telefonului, omul părea că se îndreptase chiar în direcția opusă de unde a fost găsit, spre Mănăstirea Frăsinei, de aceea căutările au durat atât", a explicat liderul salvamontiștilor.

Și-a adus aminte ulterior despre o zonă unde ar putea să fi ajuns turistul, astfel că a schimbat căutarea și a rezolvat cazul. Din păcate bărbatul era deja demult mort, iar într-un sac de dormit a fost găsit doar scheletul acestuia. ”După multe calcule și căutări, am schimbat căutarea, sâmbăta trecută (7 octombrie 2023 – n.red.).

Practic de o săptămână facem căutări intense doar în zona respectivă, urcări, coborâri prin grohotișuri, tufe… Duminica trecută am luat și doi polițiști cu noi, dar n-au intrat pe scocuri. Un coleg de-al meu a găsit mai întâi o pereche de pantaloni rupți, iar mai apoi am tot insistat și am găsit craniul… într-o zonă în care stau doar caprele negre”, a transmis Mircea Lera, conform sursei citate.

, cel mai probabil, a alunecat și a căzut de pe munte, după care a fost mâncat de animale. ”Am comunicat cu ea, m-am interesat să văd dacă obișnuia să meargă pe munte, dacă avea experiență, ce-și dorea… Și am aflat că nu era un obișnuit al muntelui. Plus că nu era nici echipat…

Mai fusese prin Bucegi, odată, cu niște nepoți. Iar aici s-a dus unde era mai rău… A căzut practic de pe munte și, cel mai probabil, a murit pe loc… animalele i-au găsit trupul și…”, a punctat șeful salvamontiștilor. Alexandru Lupu ajunsese într-o zonă unde nici măcar alpiniștii nu merg și cel mai probabil a căzut de pe o culme, într-o râpă.

”Era băgat pe un scoc, de nu putea fi văzut nici de deasupra, nici de vizavi. Vineri (13 octombrie – n.red.) i-am găsit eu craniul, iar sâmbătă ne-am dus cu Poliția și am mai găsit o parte dintre rămășițe și articolele vestimentare… Unul dintre pantofi era căzut, ceea ce mă face să cred că a încercat să iasă pe scoc, cumva, într-un loc în care sunt desprinși bolovani.

Cred că acolo a căzut… s-a dat peste cap… bănuiesc că a murit pe loc, undeva mai jos, în niște lăstari, copăcei cât degetul de groși. Clar, nu este o zonă turistică, nici măcar noi nu mergem pe acolo, este extrem de riscant, nu l-ar fi putut găsi nimeni pe acolo, nici măcar din întâmplare. Chiar nu-mi vine să cred că s-a dus acolo”, a mai transmis Lera, conform Adevărul.