Cine este bărbatul care a înșelat mai mulți primari prin „metoda jurnalistul”. Recidivist, închis pentru aceleași fapte

Sorin Traian Badea, un bărbat în vârstă de 55 de ani din Capitală, a ajuns în arest preventiv după ce a fost reținut în flagrant de către polițiști. Acesta pretindea că este ziarist la un cotidian din București, șantajând mai mulți edili, funcționari publici și chiar preoți cu publicarea de informații compromițătoare.

Cine este bărbatul care se dădea jurnalist

Procurorii susțin că cel puțin patru primari din diverse comune au căzut victimă escrocului care se dădea jurnalist. Acesta le promitea victimelor achiziționarea unor bonuri de combustibil la preț redus în schimbul unor sume de bani.

Zilele trecute, bărbatul a fost prins în flagrant de către polițiști, iar oamenii legii au realizat că bărbatul mai fusese condamnat de două ori în ultimii 13 ani exact pentru aceleași infracțiuni. Acum, bărbatul a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile.

„În această cauză inculpatul este cercetat pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune. La propunerea procurorilor, judecătorul a dispus luarea măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile”, a precizat procurorul Simona Anghel.

Potrivit ObservatorNews, bărbatul . În urmă cu 13 ani, acesta a fost condamnat la nouă ani de închisoare după ce a șantajat mai mulți primari. După ce a iești din pușcărie, înainte de termen, a recidivat păcălind mai mulți preoți în 2018.

Printre victime, de această dată, au fost și dar foștii edili din Ştefăneştii de Jos şi Clejani, șantajați să îl plătească ca să oprească materiale compromițătoare. În anul 2022 a fost condamnat la cinci ani de închisoare, însă judecătorii au considerat că nu poate fi tras la răspundere pentru infracțiunea de șantaj.

Cum și-a păcălit victimele

După această a doua eliberare . O victimă, care lucrează la o instituție din Sinaia, a povestit pentru Observator News cum a fost păcălită de falsul jurnalist. „Am muşcat momeala şi ne-am ales şi cu o pagubă de 630 de lei. Au venit la redacţie la ei doi oameni care au adus un material pentru a face un articol.

Vezi, Doamne, că la se întâmplă tot felul de lucruri frauduloase. Zic, domnule, nu au ce lucruri frauduloase să se întâmple atâta timp cât noi lucrăm şi suntem controlaţi de Curtea de Conturi. Şi zice: Nu, că am sunat la Curtea de Conturi, că am pe cineva. A zis că ei primesc în fiecare an nişte bonuri de motorină, de benzină. Atât s-a rugat de noi că zic, bine, te ajutăm. A plecat cu banii şi nu s-a mai întors”, a povestit aceasta.

Vineri, bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru înșelăciune în formă continuă. Procurorii au detaliat modul în care acesta opera. „În urma mijloacelor de probă administrate s-a reținut că inculpatul, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, folosindu-se de numele false „Sorin Constantin” și ”Sorin Rotaru”, dar și de calitatea mincinoasă de jurnalist în cadrul Jurnalului Național, a indus în eroare mai multe persoane vătămate, promițându-le achiziționarea la un preț redus a unor bonuri de combustibil, determinându-le pe persoanele vătămate să achite sume de bani ce reprezintă contravaloarea a 21 de bonuri de carburant, fără să le remită vreun astfel de bon”, se arată în comunicatul de presă al autorităților.