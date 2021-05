Cine este criminalul care și-a ucis concubina și fiul vitreg în curtea bisericii. A apărut într-o emisiune la Antena 1

Irinel, criminalul care și-a ucis concubina și fiul vitreg în curtea bisericii, a apărut în urmă cu câteva luni într-o emisiune de la Antena 1. Bărbatul din Argeș venise alături de iubita sa pe care o acuza de infidelitate.

Inculpatul era acuzat în show-ul „Acces Direct” că este violent și impulsiv, el negând vehement că ar fi lovit-o vreodată pe femeia cu care avea o relație. Irinel susținea în luna ianuarie a acestui an că o iubește pe cea de lângă el, dar credea că ea nu îi este fidelă.

Ramona, care a fost ucisă cu sânge rece de concubinul ei în Mihăiești, declara în urmă cu patru luni că stă cu forța în relația cu Irinel. Femeia susținea că îi este teamă pentru viața ei și a fiului în vârstă de 15 ani, provenind dintr-o legătură anterioară.

Criminalul din Argeș, prezent în studioul unei emisiuni TV. Este cercetat pentru crimă dublă

Prezent în emisiunea Acces Direct, Irinel declara că o cunoaște pe concubina sa de mai bine de 17 ani, însă drumurile lor s-au reîntâlnit recent. Cei doi erau împreună de aproximativ 4 luni, criminalul din Argeș susținând că nu este o fire agresivă.

Cu toate acestea bărbatul spunea că nu acceptă să fie înșelat și că va face același lucru dacă va afla asta din partea concubinei. Irinel nu s-a oprit aici cu declarațiile și chiar a spus că este gata să ajungă la pușcărie, pe ea băgând-o în pământ.

„De patru luni de când am început relația ne certăm din gelozii. Ea mi-a zis că stă cu mine, dar viața și-o face cu cine îi este drag. Și am văzut la ea niște lucruri care par că m-a înșelat.

Nu am dat în ea, dar este foarte rea, însă eu o iubesc. Vreau la detectorul de minciuni ca să vedem cum este situație, dacă mă înșală sau o înșel”, mărturisea Irinel în cadrul emisiunii moderate de Mirela Vaida, notează spynews.ro.

Pe de cealaltă parte, Ramona spunea că se simte captivă în relația amoroasă în care stătea cu teamă. Femeia nu avea voie să aibă niciun fel de legătură cu oamenii din jurul ei și nici nu avea acces la telefonul mobil.

Mai mult decât atât, femeia ucisă cu sânge rece declara că partenerul ei de viață este o persoană foarte rea, geloasă și agresivă din punct de vedere fizic. Nu de puține ori ar fi bătut-o, deși spunea că o iubește.

„Este dur, răutăcios, ursuz, a fost agresiv fizic. Mi-a spart și capul și apoi mi-a zis că pe mine mă bagă în mormânt și pe el în pușcărie. Eu nu știu dacă l-am iubit vreodată, dar stau lângă el cu forța.

Nu am voie să vorbesc cu nimeni, nu am voie să am credit pe telefon, nici nu mai lucrez tot din gelozie, iar el dă banii din casă familiei lui”, povestea femeia în urmă cu câteva luni.

Ce se întâmplă acum cu criminalul din județul Argeș

Din păcate, duminică, 16 mai, a trecut la fapte și a omorât-o pe femeia pe care o iubea. Irinel l-a ucis și pe fiul său vitreg, fiind imobilizat de oamenii legii la scurt timp după ce a săvârșit crima dublă.

Bărbatul i-a ucis pe cei doi în urma unui scandal conjugal. Mai întâi, el a atacat-o pe femeie cu un cuțit și i-a tăiat gâtul, apoi l-a înjunghiat pe fiul acesteia care intervenise în conflict.

Agresorul a încercat să se sinucidă prin înjunghiere, însă a fost dus la spital unde a intrat direct în sala de operație. Starea lui de sănătate este una foarte gravă.