Cine este, de fapt, bărbatul cu care s-a pozat azi Cristina Ciobănașu: „Multă iubire”

Cine este bărbatul alături de care s-a pozat Cristina Ciobănașu astăzi, căruia îi transmite iubirea ei? Este vorba despre nimeni altul decât fratele ei, Tudor, cu care actrița are o relație foarte specială.

Cei doi încearcă să se vadă cât mai des, fiind la o distanță mare unul de celălalt. Familia frumoasei actrițe este originară din Botoșani, astfel că nu este foarte ușor să aibă parte de momente alături de ei.

Fosta iubită a lui Vlad Gherman a avut un weekend frumos alături de fratele ei și de alți prieteni, motiv pentru care nu a mai fost la fel de activă pe rețlele de socializare.

Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai apreciate prezențe din mediul online și a intrat în lumea showbiz-ului de la o vârstă fragedă, jucând în primul ei serial la vârsta de 12 ani, în 2008. Tânăra a fost adoptată de Ruxandra Ion, care a fost impresionată de povestea ei de viață, dar nu a uitat niciodată de familia ei biologică din Botoșani.

Actrița din serialul „Adela” s-a fotografiat alături de Tudor, fratele ei biologic, după ce au petrecut un weekend alături de prieteni. „Multă iubire”, a scris aceasta în descrierea fotografiei alături de fratele ei, postată pe Instagram.

„Știu că n-am mai postat demult, fac un mic update la ce am făcut în ultimele zile (…) Mi s-a pus pata miercuri să ies din casă și, inițial, am zis că plec doar cu Tudor. Nmai că, până la urmă, s-au lipit și Andrei și Măriuca – Andrei este verișorul lui Vlad, iar Măriuca este iubita lui. Iubita lui Andrei, adică – la plecarea asta, și m-am bucurat foarte mult că am făcut gașcă.

Am fost până în Predeal, ne-am pimbat și după ne-am strâns în cabană, o locație superbă. Ne-am jucat board games, remi. Tudor a adormit pe la 1 noaptea, noi am mai rămas, asta vineri seară. Ieri ne-am întors, am lăsat pachetele acasă. Glumeam cu Andrei și Măriuca că, după ce i-am lăsat acasă, și-au pus lucrurile în ordine, și-au lăsat bagajele și s-au dus la Vlad.

Glumeam că acum trebuie să se împartă între noi doi. Da, a fost foarte amuzant. Dar mă bucur că am rămas prieteni, toți, că putem să ne bucurăm în continuare unii de ceilalți”, a explicat Cristina Ciobănașu pe InstaStory.

Cristina Ciobănașu, poveste incredibilă de viață

Cristina Ciobănașu a apărut în 2008 pe micile ecrane la emisiunea „Dansez pentru tine”, acolo unde era concurentă și cazul ei l-a impresionat pe Alex Velea, care s-a luptat pentru ca tânăra artistă să aibă un trai mai bun.

La vremea respectivă, Cristina locuia cu bunica și fratele ei într-o încăpere mică, lucru care l-a emoționat profund pe Alex Velea, care a dat tot ce a avut mai bun pentru ca viitoarea actriță să aibă condiții decente de viață. Fosta emisiune de la Pro TV a fost biletul ei către o viață mai bună.

Ruxandra Ion este cea care a descoperit-o pe Cristina și care a lansat-o în lumea serialelor TV. Producătoarea lucra pe atunci la Acasă TV și i-a oferit roluri minore în telenovelelele „Îngerașii” sau „Aniela”, după care au început proiectele ei de amploare, „Iubire și Onoare” sau „Pariu cu Viața”.

Chiar dacă se bucură de viața de la București, alături de părinții ei adoptivi, Ruxandra Ion și Ion Ion, Cristina Ciobănașu nu a uitat niciodată de familia care a crescut-o și a ținut în permanență legătura cu părinții și fratele ei, pe care încearcă să0i viziteze ori de câte ori este posibil.