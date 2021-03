Cine este Flavia Groșan, medicul care susține că a vindecat 1.000 de pacienți Covid. Colegiul Medicilor s-a autosesizat: Derapaj profesional grav

Flavia Groșan, un medic pneumolog din România, a apărut recent în presă, după ce a susținut că a vindecat aproape 1.000 de pacienți infectați cu Covid-19.

Doctorița din Oradea este proprietara unui cabinet privat din oraș. Într-un interviu acordat în presa centrală, ea explicat că modul ei de abordare presupune investigarea simptomelor tipurilor de pneumonii pe care le-a împărţit în trei categorii şi pe baza cărora face o schemă de tratament.

Pe de altă parte, declarațiile sale din ultimele zile au adus-o în vizorul Colegiului Medicilor, după ce a spus că protocoalele terapeutice din spitale duc la decesul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

Cine este Flavia Groşan, medicul care susține că a vindecat 1.000 de pacienți Covid

Flavia Groşan spune că a vindecat aproape 1.000 de pacienți infectați cu noul coronavirus în ultimele luni. Aceasta dezvăluie că a tratat boala ca pe o pneumonie atipică și afirmă că a utilizat o medicație clasică și, în același timp, ieftină.

Într-un interviu pentru Antena 3, medicul pneumolog din Oradea a explicat că modul ei de abordare presupune investigarea simptomelor tipurilor de pneumonii pe care le-a împărţit în trei categorii şi pe baza cărora face o schemă de tratament. Aceasta spune că face și consultaţii online pentru a nu pune pe drumuri bolnavul dacă se află într-o stare febrilă.

”Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină.

Eu am mers pe calea mea cu schema mea cu Claritromicina mea. Știam ce rol are, pe lângă faptul că are tropism viral are rolul de antiinflamator, puțină lume știe chestia asta. Îmi dau seama că merge și pe viruși și pe COVID și pe gripă. Eu așa am dat tratat H1N1”, spune medicul.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat după declarațiile medicului din Oradea: Derapaj profesional grav

Recent, doctorița din Oradea a mai oferit un interviu în care a făcut o serie de afirmații extrem de controversate, spunând că în spitale se fac greşeli uriaşe şi că protocolul Covid omoară, de fapt, bolnavii.

După aceste acuzații extrem de grave, dar și după ce și-a expus ”tratamentul minune” prin care se laudă că ar fi salvat 1.000 de bolnavi, Dr. Groșan a intrat în vizorul Colegiului Medicilor Bihor.

Președintele forului din județ, Carmen Pantiș, spune că afirmaţiile doctoriței despre caracterul periculos al terapiei din spitale sunt periculoase şi aberante.

În același timp, reprezentanta Colegiului Medicilor spune că articolul privind ”minunile” practicate de dr. Flavia Groşan a scandalizat medicii specialişti ATI, iar afirmaţiile acesteia reprezintă un derapaj profesional grav.

”Nu poţi spune ‘Hai la mine că vă dau sănătate şi viaţă!’, asta spune un vraci, şi că ceilalţi medici sunt criminali. Să negi toate protocoalele medicale, să spui că nu ai nevoie de heparină pentru tratarea cheagurilor şi de oxigen este un derapaj profesional grav, ofensator pentru ceilalţi medici şi vătămător pentru pacienţi, cărora li se induce neîncrederea în medici”, a arătat dr. Pantiș, conform Ebihoreanul.

Medicul Pantiș nu a dorit să se ante-pronunțe asupra sancțiunilor pe care le riscă dr. Flavia Groşan, dar acestea pot merge până la suspendarea sau chiar ridicarea dreptului de liberă practică a profesiei de medic.