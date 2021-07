Cine este fratele Gabrielei Firea? Ionuț este pasionat de kickboxing, a părăsit Bacăul și s-a mutat în Voluntari, aproape de sora sa

FOTO Fratele Gabrielei Firea face kickboxing! Ionuț și-a urmat surorile în Voluntari, orașul cumnatului Pandele

Gabriela Firea este indiscutabil exponenta succesului în familia Vrînceanu. În vârsta de 49 de ani, pentru a ajunge la maturitate o cunoscută prezentatoare tv și chiar primarul Capitalei. Dintre cei patru copii ai familiei, Gabriela este a doua pe listă, după sora Nela Vica, dar înaintea Angelicăi și a lui Ionuț.

”Tata avea mari probleme cu băutura şi, normal, cu serviciul. Mama, după ce că le avea pe ale ei pe cap, trebuia să mai bată şi pe la tot felul de uşi să-i găsească din nou de lucru, după ce el îşi pierdea slujba. La un moment dat nu mai avea unde să se ducă, pentru că-l ştia toată lumea ca pe un cal breaz. Bea foarte mult şi ne bătea şi pe noi, copiii, şi pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorţeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament şi am plecat cu toţii”, a povestit Gabriela Firea în

Sora mai mare a Gabrielei Firea, angajată la Direcția de Protecție a Copilului Voluntari

Drept dovadă că nu a uitat de vremurile grele din copilărie stă și faptul că Gabriela Vrînceanu (devenită Firea după prima căsătorie și Pandele după a doua) a avut cumva grijă de cei dragi atunci când a putut să-și permită acest lucru.

Așa că și Nela Vica, și Angelica, și Ionuț, frații Gabrielei Firea, locuiesc astăzi în Voluntari sau lucreză pentru primăria orașului condus de Florentin Pandele, practic cumnatul lor, ales din anul 2000 în funcția de primar al localității vecine Bucureștiului.

Nela Vica Vrânceanu a fost numită în 2018 director executiv la Direcţia de Protecţie a Copilului şi Tineret Voluntari, după ce anterior a fost inspector principal în instituție. Sora mai mare a Gabrielei Firea a cumpărat în 2015 un apartament în Voluntari, iar în iulie 2017 s-a împrumutat cu 90.000 de euro, credit scadent în 2022, așa cum reiese din declarația ei de avere.

Sora mai mică a Gabrielei Firea a fost consilier juridic la Primăria Voluntari

Angelica Cobzaru, sora mai mică a Gabrielei, a ocupat până de curând funcţia de director de cabinet al Comisarului General al Gărzii de Mediu. Înainte de această funcţie, . Un an mai târziu a devenit consilier principal la Ministerul Mediului, iar din 2015 a fost angajată pe postul de consilier principal Agenţia Naţională de Protecţia Mediului Ilfov.

Anul trecut, când s-a aflat de legătura de rudenie dintre Angelica Cobzaru și Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei a sărit în apărarea surorii sale, care a trebuit totuși să facă un pas înapoi în carieră, ca urmare a scandalului mediatic declanșat.

”Sora mea, neavând 3 la Bac, că așa se promovează, nefiind sponsor PNL, nefiind agramată, având două facultăți, realizate cu adevărat, nu copii după diplome și un doctorat în protecția mediului, nu mai poate să lucreze în domeniu, trebuie să lase loc unora cu 3, unora care s-au ocupat de Cadastru, sponsorilor PNL și agramaților. Ea a avut oferte și propuneri de a fi mult mai mult decât de a fi șeful de cabinet al comisarului Gărzii de mediu, dar având în vedere că eu sunt primar general și sunt implicată în activitatea politică, înttodeauna am sfătuit-o să nu accepte aceste avansări pentru a nu se specula că au fost făcute pe criteriul personal și nu pe cel profesional”, a reacționat Gabriela Firea.

Fratele mai mic al Gabrielei Firea face kickboxing la clubul finanțat de Primăria Voluntari

Ionuț a fost ultimul care a răspuns chemării familiei, ”dezertând” din Bacău și stabilindu-se și el în Voluntari, unde s-a căsătorit, devenind ulterior și tatăl a doi copii. Ionuț este mare amator al sporturilor de contact, așa că se dovedește un obișnuit al antrenamentelor de la CSO Voluntari, secția kickboxing.

Prieten apropiat cu antrenorul clubului, Adrian Ioniță, fratele Gabrielei Firea a ajuns până acum la centura verde într-un sport care adună tot mai mulți practicanți de la an la an. În cadrul Secției de Kickboxing a Clubului Sportiv Orășenesc Voluntari s-au antrenat de-a lungul anului 80 de copii, din care 57 de sportivi sunt constanți în cadrul antrenamentelor.

”Secția de kickboxing a Clubului Sportiv Orășenesc Voluntari a participat la CE Kempo, Cupa Mondiala JD, CN, Cupa Romaniei Budokai, Cupa Romaniei Freestyle, Gale profesioniste kb(B2F) si alte Cupe intercluburi. În urma participării, au rezultat 45 medalii de aur, 55 medalii de argint și 47 medalii de bronz”, se arată cu mândrie pe site-ul clubului din Voluntari la secțiunea kickboxing.