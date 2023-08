Cine este iubitul Otiliei Bilionera: “S-a îndrăgostit foarte mult de mine”. Cei doi s-au logodit recent

Cine este iubitul Otiliei Bilionera, cu care artista s-a logodit recent. Cei doi sunt împreună de anul trecut, dar cântăreața a fost discret cu povestea ei de iubire.

Cine este iubitul Otiliei Bilionera, cu care s-a logodit recent

Cântăreața formează un cuplu de un an cu iubitul ei turc, însă a păstrat discreția privind viața sentimentală. Zilele trecute, Otilia a fost cerută în căsătorie și a împărtășit acest moment special și cu urmăritorii de pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 31 de ani, , însă acest lucru nu reprezintă o problemă în relația lor. Cei doi nu s-au afișat prea mult în spațiul public, dar sunt fericiți împreună.

Bekir deține o plajă în Turcia, unde partenera lui a fost invitată să cânte, iar cei doi au ajuns să formeze un cuplu. În septembrie 2022, artista a vorbit pentru prima dată despre bărbatul pe care îl are alături.

ADVERTISEMENT

“Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu?

Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r. de vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a povestit Otilia anul trecut, în cadrul unui podcast, citată de .

ADVERTISEMENT

Cum a fost cerută în căsătorie Otilia

Otilia nu s-a așteptat ca iubitul ei să-i adreseze marea întrebare într-un loc foarte special, și anume cel în care s-au cunoscut. Acesta chiar la aniversarea lor de un an.

“Mă așteptam să se întâmple asta, dar nu știam că o să fie chiar de aniversarea noastră de un an. Cererea a avut loc în Turcia, locul în care ne-am cunoscut”, a declarat ea, potrivit .

Iubitul i-a dăruit un inel cu safir și diamante, pe care artista l-a postat și în mediul online. Otilia a acceptat imediat cererea în căsătorie, spunând că nu a mai fost vreodată atât de sigură de o decizie.

ADVERTISEMENT

“Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”, a scris ea pe Instagram, în dreptul imaginii în care apare cu inelul de logodnă. Fanii au felicitat-o pentru acest moment important din viața ei.