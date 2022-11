Cine este locuitorul cu numărul opt miliarde al planetei şi unde s-a născut. Unde sunt acum “miliardarii” 5, 6 şi 7

În lume există în mod oficial opt miliarde de oameni, conform estimărilor ONU, iar o fată născută în Manila a devenit un simbol al atingerii acestei borne demografice.

Al optulea “miliardar” s-a născut în Filipine

Vinice Mabansag, o fetiţă care s-a născut într-un spital din cartierul Tondo al capitalei statului Filipine, a fost aleasă să reprezinte a opt miliarda persoană din lume. Ea s-a născut la ora 1:29 și a fost întâmpinată de reprezentanții Comisiei pentru Populație și Dezvoltare.

ADVERTISEMENT

“Tocmai am asistat la nașterea celui de-al optulea miliard locuitor al planetei, în Filipine. Am așteptat nașterea ei aproximativ două ore, am ajuns la spital ora 23:00, iar copilul s-a născut la 1:29 dimineața, prin naștere naturală“, a spus dr. Romeo Bituin, medic-șef al spitalului.

LOOK: Meet baby girl Vinice Mabansag—isa sa sumisimbolo bilang ika-8 bilyong tao sa mundo. Ipinanganak siya sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kaninang 1:29am. | — Nico Waje (@nicowaje)

, la doar 11 ani după ce pe Terra se stabilise recordul de șapte miliarde. După o creștere semnificativă la mijlocul secolului al XX-lea, se observă o tensinţă de încetinire a creşterii populaţiei. ONU estimează că va dura 15 ani pentru a ajunge la nouă miliarde, iar cifra de 10 miliarde nu este așteptată până în 2080.

ADVERTISEMENT

Iată poveştile bebeluşilor “miliardari” aleşi de ONU

Pe 11 iulie 1987 s-a decis că s-a născut, cu aproximaţie, persoana cu numărul 5 miliarde. La câteva minute după ce s-a născut, croatul Matej Gaspar s-a confruntat cu blițurile aparatelor de fotografiat și cu politicienii zâmbitori, care o înconjurau pe mama sa obosită.

Blocat în spatele convoiului, oficialul ONU Alex Marshall s-a simțit parțial responsabil pentru haosul pe care îl adusese în această mică maternitate din suburbiile Zagrebului. “Ne-am uitat la proiecții și am realizat că populația mondială va depăși cinci miliarde în 1987. Și data statistică a fost 11 iulie“, a spus el.

ADVERTISEMENT

Acum, după 35 de ani, a cinci miliarda persoană de pe Terra încearcă să uite sosirea sa ceremonială în lume. Pe profilul său de Facebook scrie că locuiește în Zagreb, că este căsătorit, fericit, și că lucrează ca inginer chimist. BBC scrie că evită interviurile și a refuzat să discute cu jurnaliştii săi.

Adnan, din Bosnia-Herţegovina

În Bosnia-Herțegovina, una dintre , Adnan Mević, în vârstă de 23 de ani, se gândește mult la acest aspect. “Nu va mai rămâne nimeni care să plătească pensii pensionarilor. Toți tinerii vor pleca“, spune el. Tânărul are un master în economie și își caută un loc de muncă. Dacă nu va găsi, va merge să lucreze în Uniunea Europeană. La fel ca multe părți ale Europei de Est, țara sa este afectată de rate scăzute ale natalității și emigrație ridicată.

ADVERTISEMENT

Adnan locuiește în afara Sarajevo cu mama sa Fatima, care își amintește bine nașterea lui. “Mi-am dat seama că ceva era neobișnuit pentru că s-au adunat medicii și asistentele, dar nu știam ce se întâmplă“, îşi aminteşte femeia. Când s-a născut Adnan, secretarul general de atunci al ONU, Kofi Annan, a fost acolo pentru a o anunţa că bebeluşul ei este locuitorul cu numărul 6 miliarde al planetei.

ADVERTISEMENT

Au existat și beneficii de pe urma acestui simbolism. A fi locuitorul cu numărul șase miliarde i-a dus o invitație de a-l întâlni pe eroul său, Cristiano Ronaldo, la Real Madrid, când avea 11 ani.

Sadia din Bangladesh

Nu departe de Dhaka, capitala statului Bangladesh, Sadia Sultana Oisha își ajuta mama să curețe cartofii pentru cină. Are 11 ani și ar prefera să fie afară să joace fotbal, dar trebuie să-și ajute părinții. Familia ei a fost nevoită să se mute acolo când afacerea lor a fost afectată de pandemia de coronavirus. Viața este mai puțin costisitoare în sat, așa că familia poate plăti în continuare școala pentru cele trei fiice ale lor.

Sadia este cea mai tânără și farmecul familiei. Născută în 2011, ea a fost declarată locuitorul cu șapte miliarde al planetei. Mama ei habar n-avea ce avea să se întâmple. Nici nu se aștepta să nască în ziua aceea. După ce a vizitat medicul, a fost trimisă la spital pentru o cezariană în regim de urgență.

Sadia a venit pe lume la un minut după miezul nopții, înconjurată de echipe de televiziune și oficialități locale care se înghesuiau. Familia a fost şocată, dar şi încântată.

De când s-a născut Sadia, alte 17 milioane de oameni s-au născut în Bangladesh, dar ritmul de creştere a populaţiei în această ţară a încetinit enorm. În 1980, o femeie avea în medie peste șase copii, acum media este mică de doi.