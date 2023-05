Cine este Loreen, câștigătoarea Eurovision 2023. Interpreta din Suedia are origini berbero-marocane

Suedia a fost din nou câștigătoarea Eurovision. În etapa din acest an, Loreen, reprezentanta țării, a ridicat pentru a doua oară trofeul, după ce a mai scris istorie și în 2012, cu melodia ”Euphoria”. De această dată, piesa care i-a adus victoria a fost ”Tattoo”. Cine este, totuși, artista?

Cine este, de fapt, Loreen, câștigătoarea Eurovision 2023

Loreen are 39 de ani și, deși s-a născut în Suedia, are și origini berbero-marocane, părinții săi fiind din Maroc. Cea mai mare parte a copilăriei și-a petrecut-o în orașul suedez Vasteras, loc de care a spus în repetate rânduri că se simte foarte legată.

Numele său întreg este Lorine Zineb Nora Talhaoui, iar la bază este atât cântăreață, cât și producător de muzică pop. Și-a câștigat faima în 2004, după ce a participat la o competiție muzicală din Suedia, ”Idol”. Pe atunci, a apărut pe scenă sub numele de Loren Talhaoui. Vocea ei a fost rapid îndrăgită de public în urma unor interpretări ale unor melodii renumite precum ”Just Like a Pill” a lui Pink sau ”Stronger” a lui Britney Spears.

după ce în 2012 a obținut 372 puncte. Următoarea țară clasată după Suedia, la ediția din acest an, a fost Finlanda, cu 526 de puncte, iar pe locul trei s-a situat Israelul cu 362 de puncte.

”Ceea ce mă satisface este să mă conectez cu publicul și să ne simt energia și conexiunea. Dacă nu mă conectez, nu sunt mulțumită”, a declarat Loreen pentru la scurt timp după prima semifinală a concursului.

De ce a participat Loreen a doua oară la Eurovision

Pentru aceeași sursă, cântăreața a spus și ce a determinat-o să participe pentru a doua oară la Eurovision. Întrebată dacă i-a fost dificil să se hotărască să concureze iar în cadrul showului muzical, după succesul cu ”Euphoria”, Loreen a negat și a explicat că a simțit din start că trebuie să meargă cu noua sa piesă, ”Tattoo”, la Eurovision.

”A fost foarte spiritual. Au fost anumite lucruri care s-au întâmplat în viața mea în acea perioadă (când a lansat piesa Euphoria, n.r). Sunt o persoană care merge acolo unde există energie pozitivă. Și am avut un sentiment foarte pozitiv despre cântec (Tattoo, n.r)”, a mai spus artista pentru sursa menționată.

Pe lângă Loreen, singurul artist care a mai câștigat de două ori competiția muzicală Eurovision a fost Johnny Logan. Acesta a ridicat trofeul prima oară, în 1980, cu melodia ”What’s Another Year”, și apoi în 1987 cu piesa ”Hold Me Now”.

În ceea ce privește reprezentantul României din acest an, Theodor Andrei, acesta a participat la Eurovision 2023 cu melodia ”D.G.T (Off and On) ”, dar nu a reușit să treacă nici măcar de semifinală. .