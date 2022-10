Cine este Mădălina Craiu din Clanul, cunoscută pentru rolurile din RUXX și Umbre. Acum joacă într-un serial turcesc

Cine este vedeta cunoscută pentru rolurile din RUXX și Umbre. Tânăra de 31 de ani a făcut un anunț important pe social media, unde a dezvăluit că acum joacă într-un serial turcesc. Când va apărea producția și unde.

Cine este Mădălina Craiu din serialul Clanul. A semnat cu o casă de producție din Turcia

Mădălina Craiu a absolvit UNATC în anul 2013, la clasa Prof. Dr. Adrian Titieni şi apoi a urmat masterul la clasa Prof. Dr. Gelu Colceag. A debutat în 2012 în scurtmetrajul BLU, în regia lui Nicolae Constantin Tănase.

De atunci și până în prezent a apărut în două lungmetraje: RUXX și Umbre, ambele de mare succes. Actrița este recunoscută și pentru faptul că o interpretează pe Ilinca Anghel în , difuzat în fiecare luni, la Pro TV.

În momentul de față vedeta a bifat o reușită uriașă, după ce în urmă cu 4 ani o regizoare i-a promis roluri în producții din străinătate. Acum visul brunetei s-a îndeplinit pentru că a trecut castingul pentru un serial turcesc.

A filmat deja pentru producţia de pe malurile Bosforului, care urmează să se difuzeze pe micile ecrane în 2023. Mădălina Craiu a vorbit despre acest proiect pe rețelele de socializare, unde a fost felicitată de foarte multe persoane.

Mădălina Craiu, protagonistă într-un serial turcesc

Mădălina Craiu nu a oferit prea multe detalii despre pe care îl joacă în serialul turcesc intitulat The Turkish Detective, însă a povestit cum a ajuns la casting. A avut parte de o echipă de oameni cu care s-a înțeles de minune.

„Am avut parte de o echipă plină de oameni supergeneroși și de un cast cu care mă mândresc că am avut ocazia să joc. Proiectul la care am lucrat se numește The Turkish Detective, va fi disponibil pe Paramount Plus anul viitor.

Eu am ajuns acolo datorită lui Lynsey, regizoarea cu care am lucrat acum 4 ani și care mi-a promis atunci că o să găsească un mod în care să mai lucrăm împreună.

Atâția ani mai târziu, s-a ținut de promisiune, ceea ce e unul dintre cele mai frumoase gesturi pe care le-a făcut cineva față de mine”, a scris Mădălina Craiu pe pagina de .