Cine este Michelle Yeoh, câștigătoarea Premiului Oscar pentru cea mai bună actriță în 2023: „Dovada că visele devin realitate”

Michelle Yeoh a câștigat Premiul Oscar la 60 de ani și a devenit un exemplu pentru femeile din întreaga lume, dar mai ales pentru cele cu origini asiatice. După decenii de muncă, rolul său din Everything Everywhere All at Once i-a adus succesul absolut.

Cine este Michelle Yeoh, actrița care a câștigat Premiul Oscar în 2023

A fost o luptă strânsă pentru Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2023. Nominalizate la categorie au mai fost Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (The Fabelmans), Ana de Armas (Blondă) și Andrea Riseborough (To Leslie), dar învingătoare a ieșit Michelle Yeoh.

Rolul său din Everything Everywhere All at Once a făcut-o prima actriță de origine asiatică premiată în istoria celor 95 de ceremonii organizate de Academie. Cascadoarea ale cărei origini se trag din Malaezia a ținut un discurs impresionant la înmânarea trofeului.

„Pentru toți băieții și fetițele care arată ca mine în seara asta, acesta este un far de speranță și posibilități. Aceasta este dovada că visele devin realitate. Nu lăsați pe nimeni, doamnelor, să spună că nu mai sunteți la prima tinerețe.

Visele pot deveni realitate. Fără cei doi Dan nu aș fi fost aici. Dedic premiul mamei, tuturor mamelor, pentru că ele sunt super-eroinele noastre”, a declarat Michelle Yeoh la

Michelle Yeoh este a doua actriță asiatică nominalizată la Oscar

Michelle Yeoh este a doua actriță asiatică nominalizată în ultimii ani la Oscar. Primul a fost Merle Oberon, un actor născut în Mumbai, care a fost nominalizat pentru filmul The Dark Angel din 1935, însă el a încercat întotdeauna să-și ascundă originile.

Actrița a declarat în trecut că nominalizarea sa nu este importantă doar pentru ea, ci și pentru întreaga comunitate din care provine: „Acesta nu este doar pentru mine, aceasta este pentru fiecare fetiță care arată ca mine.

Vă mulțumesc că mi-ați oferit un loc la masă, pentru că mulți dintre noi avem nevoie de asta. Vrem să fim văzuți, vrem să fim auziți, iar în această seară ne-ați arătat că se poate. Și sunt recunoscătoare”, a declarat actrița în timpul discursului său de acceptare a Premiului Screen Actors Guild, conform

Michelle Yeoh are 60 de ani și activează în industria filmului de 40 de ani

Actrița care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2023 are 60 de ani, însă activează în domeniu de aproximativ patru decenii. A devenit faimoasă în străinătate după ce a apărut în mai multe filme produse în Kong Kong, dar adevăratul succes la cunoscut după pelicula James Bond din 1997.

Ea a interpretat rolul unui spion chinez și a apărut alături de Agentul 007 al lui Pierce Brosnan. Rolul din Everything Everywhere All at Once- desemnat de asemenea cel mai bun film al anului- l-a obținut după ce regizorii s-au gândit ca ea să fie, de fapt, soția personajului interpretat de Jackie Chan.

Ea nu acceptat, considerând acest lucru jignitor, astfel că ea rolurile au fost inversate și a devenit personajul cheie, patroana unei spălătorii, care se ocupă de o afacere eșuată și de o relație tensionată cu fiica ei.

Codin Maticiuc a dormit în patul lui Michelle Yeoh

: „Am dormit în patul lui Michelle Yeoh. Am închiriat o casă în Los Angeles, am fost în octombrie. Am înțeles că până la mine a închiriat ea acea casă. Am schimbat așternuturile. Michelle am înțeles că acolo doar închiriază. Pe aceeași stradă stă și Adam Sandler”.