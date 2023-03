Codin Maticiuc a dormit în patul actriței Michelle Yeoh, premiată la Oscar 2023: „Am schimbat așternuturile”

Codin Maticiuc și Margareta Nistor au comentat împreună Gala Premiilor Oscar 2023, transmisă în direct pe Voyo, iar în pauzele publicitare, actorul a făcut mai multe dezvăluiri. Cu puțin timp înainte ca Michelle Yeoh să câștige premiul pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din Everything Everywhere All at Once, el a mărturisit că a dormit în patul acesteia.

Codin Maticiuc- în patul lui Michelle Yeoh- cea mai bună actriță a anului 2023

a fost , iar Irina Margareta Nistor a fost cea care a tradus totul. În același timp, companion de discuție în pauzele publicitare i-a fost actorul serialului Clanul de la Pro TV- Codin Maticiuc.

Împreună au dezbătut numeroase subiecte, iar la un moment dat, Codin Maticiuc a dezvăluit că în urmă cu câteva luni, când a petrecut o perioadă mai lungă în Statele Unite ale Americii, a închiriat chiar casa în care locuise anterior Michelle Yeoh- cea care a și câștigat Premiul Oscar pentru rolul din Everything Everywhere All at Once.

„Am dormit în patul lui Michelle Yeoh. Am închiriat o casă în Los Angeles, am fost în octombrie. Am înțeles că până la mine a închiriat ea acea casă. Am schimbat așternuturile. Michelle am înțeles că acolo doar închiriază. Pe aceeași stradă stă și Adam Sandler”, i-a povestit Codin Maticiuc criticului Irina Margareta Nistor.

Michelle Yeoh- actrița anului 2023

Dezvăluirile savuroase au fost făcute de Codin Maticiuc înainte să se anunțe faptul că Michelle Yeoh a devenit actrița anului 2023. Ei i-a fost înmânată statueta aurie pentru interpretarea excepțională din filmul Everything Everywhere All at Once.

„Nu lăsați pe nimeni, doamnelor, să spună că nu mai sunteți la prima tinerețe. Visele pot deveni realitate. Fără cei doi Dan nu aș fi fost aici. Dedic premiul mamei, tuturor mamelor, pentru că ele sunt super-eroinele noastre”, a declarat Michelle Yeoh pe scenă.

De altfel, pelicula în sine a fost declarată filmul anului în cadrul Galei Premiilor Oscar de anul acesta. Nu este de mirare, având în vedere faptul că la casele de pariuri, producția lui Dan Kwan și Daniel Scheinert era în topul favoritelor și a obținut, în total, 7 trofee.

Codin Marticiuc, detalii despre Miami Beach 2. Irina Margareta Nistor va dubla înjurăturile

Tot într-una dintre pauzele publicitare de la Premiile Oscar 2023, Codin Maticiuc a dezvăluit că se lucrează intens la cea de-a doua parte a filmului Miami Beach, iar Irina Margareta Nistor i-a cerut să nu o „trădeze” și o să aleagă tot pe ea pentru a dubla pasajele care conțin cuvinte obscene.

Criticul de modă a recunoscut că a avut destul de mult de muncă la prima peliculă, dar că acest lucru nu o supără neapărat deoarece televizorul său din sufragerie a fost cumpărat cu „banii din înjurături”.

„A fost o mișcare extraordinară, să le spunem oamenilor. A fost o mișcare drăguță pe care am făcut-o, pentru că am avut câteva pasaje de înjurături. Din cauza acestor înjurături nu se putea da filmul la Pro TV la o oră bună.

Și noi am venit cu varianta: dacă ne-ar dubla doamna Irina Margareta Nistor. Foarte frumos, am niște tiktok-uri extraordinare, chiar din sală”, a dezvăluit Codin Maticiuc în timpul Premiilor Oscar 2023.