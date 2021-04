Cine este nevasta lui Constantin Enceanu. Cum arată femeia cu care e de aproape patru decenii

Nevasta lui Constantin Enceanu îi este aproape marelui cântăreț de muzică populară la bine și la greu de mai bine de 30 de ani.

Angela, căci așa o cheamă pe soția interpretului de muzică folclorică, apare foarte rar în public, căci nu este o fană a luminii reflectoarelor.

Totuși, există câteva fotografii cu cei doi împreună, iar de fiecare dată când este întrebat de soția lui, Constantin Enceanu vorbește cu sclipire în ochi deoarece are un respect imensa față de ea.

Nevasta lui Constantin Enceanu, necunoscută publicului larg

Angela este o gospodină desăvârșită, cea care ține casa familiei în spate, femeia puternică din spatele cântărețului. Constantin și Angela au devnit un cuplu în urmă cu mai bine de 30 de ani.

Cei doi s-au cunoscut la Întreprinderea de Transformatoare și Motoare Electrice din Filiași, acolo unde erau angajați amândoi.

Cei doi au tatonat terenul doar câteva luni până când s-au gândit că ar trebui să se căsătorească. S-au cunocut într-o zi de martie, iar după ce au plecat împreună într-o vacanță, Enceanu a cerut-o de nevastă.

Și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în 1986

Căsătoria la primărie a avut loc în 1085, iar ceremonia religioasă un an mai târziu, în satul natal al cântărețului, Vișina-Olt. Artistul și Angela au împreună o fată pe nume Cristina Cătălina, care i-a făcut bunici, bucurându-se așadar de doi nepoți, o fată și un băiat.

„Tinerii în ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată „gata” în mariaj. Ne-am certat, ca orice om. Dar niciodată nu am spus că am terminat-o soției mele.

Dacă aș fi zis-o înseamnă că m-aș fi gândit, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile astea grave nu trebuie spuse decât atunci când simți că ruptura va exista sigur. Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna.

Pe mine căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu cu soția mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm din casă. Când ne întâlnim ne pupăm. Asta este o apropiere și face relația și mai strânsă. Spunem din suflet „te iubesc”. Când spun asta, nu o spun gratuit. Sunt prea sincer”, este explicația lui Constantin Enceanu despre cum a reușit să fie 36 de ani cu aceeași femeie pentru Antena Stars.