Cine este Nicolae Drăghici, concurentul care a primit Golden Buzz de la Dragoș Bucur la Românii au talent. I-a scos pe jurați afară și le-a dat palpitații: „A luat foc”

În vârstă de 72 de ani, Nicolae Drăghici a bifat încă o performanță incredibilă: a primit Golden Buzz de la Dragoș Bucur și este primul concurent care i-a scos pe jurați afară. Nu le-a venit să creadă ce se întâmplă!

El este concurentul care a primit Golden Buzz de la Dragoș Bucur la Românii au talent 2024

Drăghici Nicolae sau Lae, așa cum i se spune, are 72 de ani și încă de la început a știut că vrea să devină cascador. I-a dat bătăi de cap mamei în copilărie, apoi se urca pe tren pentru a scăpa de control, fiindcă nu avea bani de bilet.

„Mă numesc Drăghici Nicolae. Am o grămadă de ani, 70+2. De când am fost mic am știut că o să ajung cascador. De mic am fost ștrengar. Eram călare pe caii de la Colectiv, fără căpăstru, fără șa”, a spus Nicolae Drăghici la

Primul film l-a făcut în 1979 și de atunci nu s-a mai oprit. A afirmat că cine nu lasă nimic în urmă, a trăit degeaba, iar el și-a dorit să facă performanță și să lase o moștenire. Pentru asta, a muncit din greu.

„M-am dus în fața studiolului la Buftea, să-l găsesc pe Szabi (n.r Szabi Cseh). Întrebam pe toată lumea. Stăteam la pândă, să-l văd în mașină, să mă pun în față. Până la urmă am ajuns, am fost acceptat și m-am apucat de treabă. Primul film la care am participat a fost Munți în Flăcări, în 1979. După aia a apărut Burebista. Am făcut vreo 20 de filme în total. Trebuie să vă las o moștenire”, a spus Lae Drăghici la Românii au talent 2024.

„Nimeni nu mă poate opri”

Pentru cascadoria de la Românii au talent 2024, la care a visat de când a apărut primul sezon, și-a pregătit bine mașina, în care a dezvăluit că se simte ca într-o „garsonieră confort 1”.

„Sunt foarte strict cu mine. Știu că mi-e foarte prioritară pregătirea fizică. Mi-am dorit întotdeauna să vin la Românii au talent pentru că mediatizați curajul”, a dezvăluit Nicolae Drăghici la Românii au talent, în ediția din 23 februarie 2024.

„Nimeni nu mă mai poate opri”, a spus concurentul, care a avut și cascadorii mondiale: „Am zburat cu o Dacia peste 4 TIR-uri în lungime. Săritura peste TIR-uri am abordat-o cu foarte mult curaj. Nu ai cum să faci meseria asta cu frică. A fost un șoc pentru toată lumea de acolo. Șocul a fost că am ieșit din mașină și am salutat, nu că am sărit peste TIR-uri”.

Pentru a demonstra de ce este în stare, împreună cu fiul său, i-a scos pe jurați afară. În niciun caz în platou nu ar fi putut face o cascadorie, cu toate că „nu a avut nicio fractură în toată viața”.

„O să vedeți un tată și un fiu, combinat. Într-o cascadă dublă. Două mașini, una se transformă și una zboară peste ea”, este cascadoria pe care „veteranul filmelor de acțiune” și băiatul său au făcut-o la Românii au talent 2024.

Momente pline de suspans la Românii au talent 2024: „A luat foc”

În timp ce concurentul se pregătea, jurații recunoșteau că se tem. „Eu am emoții foarte mari, mi-e teamă de genul ăsta de momente”, a dezvăluit Andra. În același timp, Dragoș Bucur, cu experiența acumulată pe platoul de filmare, a enunțat: „Stăm foarte aproape de locul în care urmează să se execute cascadoria”.

La un moment dat, tensiunea a atins cote maxime: „A luat foc!”, a strigat Dragoș Bucur. Pompierii au intervenit și i-au îndemnat pe toți să se îndepărteze. „Eu v-am zis că e periculos!”, a spus și Smiley.

Dragoș Bucur, fascinat de Nicolae Drăghici la Românii au talent 2024

„Ce meserie, bă frate…”, a replicat Mihai Bobenete. „Deci am rămas fără vorbe….”, a completat Andi Moisescu. Iar de menționat este că, pentru a lua foc mașina din cauza șocului, Lae Drăghici a găurit rezervorul de combustibil al mașinii.

„M-au trecut toți fiorii. Nu am simțit niciodată frica asta. Nu sunteți sănătoși la cap, dar cred că ne-ați adus cel mai fenomen moment, nu știu să exprim ce am putut să simt”, i-a mărturisit Andra concurentului.

Momentul uni al lui Nicolae Drăghici de la Românii au talent 2024 nu a rămas nerăsplătit, pentru că Dragoș Bucur i-a oferit direct Golden Buzz: „Eu sunt într-o dilemă foarte mare și vă zic de ce. Dacă eu dau da, înseamnă că este foarte posibil să trecem printr-un moment similar în etapa următoare. Poate chiar mai spectaculos.

Eu i-am văzut pe copiii tăi plângând. (…) Este numărul la care am simțit cel mai intens. Și eu nu cred că la emisiunea asta o să mai simt atât de intens. O să vă rog să vă închipuiți că sunteți la film, că sunt mai multe butoane în față”, a spus lui Nicolae Drăghici la Românii au talent 2024, difuzat pe