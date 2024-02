Românii au talent, 23 februarie 2024, sezonul 14. Surprize totale în show-ul de la Pro TV. Momente emoționante

Românii au talent, 23 februarie 2024, sezonul 14. Competiția Românii au talent de la PRO TV este una dintre cele mai iubite producții de pe micile ecrane. Prima ediție a sezonului 14 a avut vineri, 9 februarie, de la ora 20.30. Cei patru jurați au avut parte de multe momente speciale din partea concurenților care au decis să-și arate talentele pe scena de la Românii au talent. A doua ediția a show-ului de talente a avut loc pe 16 februarie, iar pe 23 februarie, competiția continuă cu ediția numărul 3, tot de la ora 20.30, la PRO TV și pe VOYO. Cum este de așteptat, telespectatorii vor urmări cele mai senzaționale demonstrații!

Când se difuzează Românii au Talent, sezonul 14, ediția din 23 februarie 2024

Pe 9 februarie 2024, În cadrul primei ediții a sezonului 14, a avut loc și acordarea primului golden buzz. Primul concurent care a reușit să ia golden buzz și să fie trimis direct în semifinala show-ului de la PRO TV a fost Emanuel Barica. Andi Moisescu a fost cel care i l-a oferit.

, doi concurenți au reușit să primească golden buzz din partea juraților de la Românii au talent. Pentru că telespectatorii sunt nerăbdători să afle ce se mai petrece în show-ul de talente, cea de-a treia ediție a sezonului 14 Românii au talent se va difuza vineri, 23 februarie 2024, începând tot cu ora 20.30, la PRO TV.

Ce concurenți au primit Golden Buzz săptămâna trecută la Românii au talent

Vineri, 16 februarie 2024, Ana Nuță, o tânără de 20 de ani, a primit golden buzz la Românii au talent, sezonul 14, ediția a doua. Concurenta a reușit să-i impresioneze pe jurați, pe telespectatori, pe cei prezenți în sală, dar și pe prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș. După ce a cântat, Ana Nuță a primit golden buzz de la juratul Andra Măruță.

„Muzica a intrat în viața mea de când eram copil. Am simțit această chemare de la Dumnezeu când s-a pogorât în sufletul meu, când eram la biserică. Deoarece mama mea este o persoană foarte credincioasă, m-a dus de mică la biserică.

Într-o după-amiază am început să cânt singură cântările bisericești alături de oameni și atâta putere de la Dumnezeu am simțit, încât toată biserica s-a întors la mine și a fost impresionată că acel copil micuț avea atâta putere să cânte. A fost un dar primit de la Dumnezeu în inimă. Apoi am continuat, am cântat la biserică, doar că nu am făcut o performanță din muzică”, a mărturisit tânăra la Pro TV, înainte de a urca pe scenă.

Andra a fost cea mai emoționantă de prestația tinerei, încât nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi: „Ce mi-ai făcut tu mie, Ană! M-ai făcut foarte fericită pentru că mi-ai demonstrat încă o dată că întâlnesc oameni talentați și înzestrați cu har de la Dumnezeu. Nu mă pot abține din plâns, asta mi-a dat interpretarea ta”.

Ce momente virale au fost săptămâna trecută la Românii au talent

În ediția de vineri seară, 16 februarie 2024, jurații și telespectatorii au fost uimiți de un cuplu din Germania. Michael şi Kira au dansat senzual pe muzică romantică, iar jurații au fost de-a dreptul entuziasmați. La finalul prestației lor, cei doi dansatori profesioniști de la Românii au talent au primit 4 de ‘Da’, astfel că merg în etapa următoare a show-ului.

„Ce să zic, frate? Ne-aţi lăsat cu gura căscată. A fost un moment unic, o combinaţie între talent, profesionalism, erotism, senzualitate. A fost o nebunie totală! Am fost acolo până la final, a fost un moment senzaţional.”, a precizat Mihai Bobonete.

„O să vă rog să îmi scuzaţi prejudecăţile, dar trebuie să recunosc că nu mă aşteptam ca cineva din Germania să aibă atâta sensibilitate. Am lucrat mult timp cu oameni din Germania şi toţi spuneau că sunt mai reci, că nu au o latură sensibilă. Îmi place mult când văd acest tip de senzualitate fără a fi vulgar, totul a fost curat, deschis, optimist. Mi-a plăcut foarte mult!”, a completat și juratul Dragoş Bucur.

O altă concurentă care a făcut show pe scenă în ediția din 16 februarie 2024 a fost Dora Debreczeni, o fetiță de dar 8 ani. Micuța i-a bucurat pe jurați cu glasul ei, dar și felul în care și-a făcut apariția la Românii au talent. Încrezătoare în talentul său și cu o personalitate puternică, Dora a spus clar și răspicat că-și dorește golden buzz, spre amuzamentul celor din sală: „Aș vrea ca Moș Crăciun să-mi aducă sănătate și Golden Buzz-ul!”, a spus copila, înainte de a începe să cânte.



Și Enishi, artistul din Japonia, i-a uimit pe jurați și telespectatori cu momentul său unic. ​Tataiuki, cunoscut drept Enishi, a făcut un show de zile mari pe scenă, iar jurații Românii au talent abia dacă au mai avut cuvinte să se exprime după prestația lui.

„Mi s-a părut atât de funny și de distractiv momentul ăsta. Eu sunt bucuroasă și onorată să fiu aici, să întâlnesc oameni ca tine, care vin atât de departe ca să ne calce pragul aici, la Românii au talent. Mulțumesc!”, a exclamat și Andra.