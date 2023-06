Cine este noua speranță de la Universitatea Craiova? Fotbalistul poate rezolva problemele din defensiva „alb-albaștrilor”

Universitatea Craiova își pune speranțe mari în Ionuț Mitran, fotbalistul care poate rezolva probleme din defensiva organizată de Eugen Neagoe. Fundașul dreapta va reveni în lotul „alb-albaștrilor” după un sezon petrecut la CSM Slatina, iar FANATIK vă prezintă povestea noii speranțe a fotbalului din Bănie.

Cine este noua speranță de la Universitatea Craiova? Fotbalistul poate rezolva probleme din defensivă ale lui Eugen Neagoe

pregătește o campanie de achiziții puternică pentru a nu repeta greșelile din sezonul trecut, iar oltenii speră să aibă un cuvânt greu de spus în lupta pentru titlu. Întâririle lui Eugen Neagoe urmează să vină și de la alte formații din SuperLiga sau Liga 2 Casa Pariurilor, deoarece „juveții” au mai mulți fotbaliști împrumutați.

Unul dintre fotbaliștii care este așteptat în vară este Ionuț Mitran, puștiul în care Universitatea Craiova își pune speranțe pentru sezonul următor. Fundaș dreaptă a fost împrumutat la CSM Slatina în Liga 2 Casa Pariurilor și a fost unul dintre oamenii de bază la gruparea din Oltenia.

Ionuț Mitran este unul dintre puștii crescuți în pepinierea formației din Bănie, acolo de unde provin și fotbaliști precum Ștefan Baiaram, Valentin Mihăilă sau Vladimir Screciu. Tânărul fundaș dreapta este văzut drept unul dintre cei mai promițători tineri jucători din Bănie, iar acesta îi poate rezolva probleme din apărarea „alb-albaștrilor”.

Postul de fundaș dreapta la Universitatea Craiova i-a dat bătăi de cap lui Eugen Neagoe, fiind nevoit să apeleze la mai multe improvizații în primul „11” precum Mihai Căpățină sau Bogdan Vătăjelu. Deși veteranul „alb-albaștrilor” era titularul de drept la formația din Bănie, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Ștefan Vlădoiu este fundaș dreapta de meserie, însă tânărul văzut viitorul titular al echipei naționale este departe de forma pe care a traversat-o în sezoanele trecute. Astfel, Eugen Neagoe este nevoit să caute alte soluții pentru postul din defensiva „alb-albaștrilor”.

Ionuț Mitran este una dintre speranțele „alb-albaștrilor” pentru sezonul următor din SuperLiga, iar „leul” din Bănie le poate oferi siguranță în defensiva Universității Craiova. Fotbalistul de 21 de ani a jucat un rol important la CSM Slatina și este o prezență constantă în selecționata U20 a lui Daniel Pancu.

Cum a ajuns Ionuț Mitran la Universitatea Craiova: „A văzut un potențial Nicolae Negrilă”

Ionuș Mitran a copilărit în comuna Grădinile din județul Olt, iar primii pași în fotbal i-a făcut la Caracal. Puștiul a debutat în tricoul Universității Craiova în mandatul lui Cristiano Bergodi în 2020 într-un meci cu Academica Clinceni, scor 0-1, iar primul său antrenor a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK la acea vreme.

De la debutul său în tricoul „alb-albastru”, Ionuț Mitran a mai apărut în primul „11” de la Universitatea Craiova de nouă ori în sezonul 2020-2021. Fotbalistul a fost cedat împrumut la CSM Slatina în vara anului trecut, după un sezon fără prea multe șanse primite la formația din Bănie.

„În jurul vârstei de 8 ani a început fotbalul la Caracal. Fiind născut în anul 2002, Mitran a fost la grupa Grigore Tudor, colegul meu care a murit. L-am văzut acolo, alerga încontinuu, era foarte talentat și l-am adus la grupa de avansați. Era primul la toate testele.

Avea o capacitate de efort foarte mare și îi bătea pe toți la rezistență. L-am folosit atacant. Are o lovitură extraordinară de cap, simte foarte bine mingea. E foarte bătăios, știe foarte bine și cu mingea, e tehnic și are și un plasament foarte bun”

Am avut niște jocuri amicale cu Universitatea Craiova. Noi ne-am calificat la faza zonală, la un turneu în 2016-2017, în Bănie. Ionuț Mitran era căpitanul echipei. L-a văzut Silviu Bogdan, el având și un ochi foarte priceput. A venit după el, a văzut un potențial Nicolae Negrilă”, spunea Dan Nicolae.

De la fotbalul pe maidan la Universitatea Craiova: „Au fost emoții foarte mari, este un club de tradiție cu mulți spectatori”

Ionuț Mitran a trecut de la fotbalul de pe maidanele din Grădinile pe unul dintre cele mai mari stadioane din România la Universitatea Craiova. Fundașul lateral a mărturisit că s-a îndrăgostit de stilul de joc al lui Nicușor Bancu încă de când era copil pe minge pe „Ion Oblemenco” cu câțiva ani înainte să îi devină coleg căpitanului „alb-albaștrilor”.

„Mă bucur când merg la Grădinile, copilăria mea a fost foarte frumoasă și mi se pare frumos când merg la țară. Prin clasa a patra, Liviu Crucescu care era și profesorul meu de sport m-a luat la echipa școlii și de atunci am început să iubescu fotbalul.

Când eram mic mi-au luat ai mei o minge și mi-a plăcut, am jucat fotbal pe maidan și era frumos. Tatăl meu m-a dus la fotbal de când eram mic, m-a văzut un antrenor și așa am continuat. La 16 ani m-am dus la Universitatea Craiova, am dat niște probe și am rămas acolo.

Prima dată când am mers acolo au fost niște emoții foarte mari, este un club foarte mare de tradiție cu mulți spectatori și a fost un moment foarte fericit pentru mine. Prima vedetă pe care am întâlnit-o a fost Nicușor Bancu, eram copil de mimgi la meciuri și mi-a plăcut foarte mult cum juca”, spunea Ionuț Mitran.

21 de ani are Ionuț Mitran

75.000 de euro este cota fotbalistului, conform transfermarkt