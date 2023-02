Cine este noul iubit al actriței Monica Bellucci. Legătura dintre el și serialul de succes Wednesday

Monica Bellucci este una dintre cele mai apreciate actrițe din Italia, iar numele ei este cunoscut atât în România, cât și în alte părți ale globului. Aceasta a fost căsătorită cu Vincent Cassel, aproape 14 ani și alți patru ani cu faimosul fotograf Claudio Carlos Basso.

Cine este noul iubit al actriței Monica Bellucci

Iată că acum, la cei 58 de ani, Monica Bellucci a decis să dea o nouă șansă iubirii. Aceasta formează un cuplu cu un faimos regizor, iar numele lui l-am tot auzit în ultimele luni de zile. Este vorba despre regizorul

Cei doi ar fi împreună de patru luni de zile, potrivit presei de peste hotare, iar de Ziua Îndrăgostiților, adică pe 14 februarie, au fost surprinși în timp ce sărutau, semn că nu vor să își ascundă relația de ochii curioșilor. Și totuși cum s-au cunoscut cei doi?

Monica Bellucci și Tim Burton se știu de ani buni, însă nu multă lume știe anumite detalii. Cei doi se cunosc de 16 ani, iar prima oară s-au întâlnit la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Curios este faptul că din 2019 și până în prezent, Monica Bellucii nu s-a mai afișat în compania altui bărbat.

În urmă cu aproape patru ani de zile actrița s-a despărțit de faimosul Nicolas Lefebvre, iar de atunci a putut fi văzută doar singură în spațiul public. Odată cu Ziua Îndrăgostiților însă, s-a aflat și despre noua ei relație, care ar dura deja de patru luni.

Tim Burton a avut o relație de 13 ani cu o celebră actriță

În ceea ce privește trecutul amoros al celor două vedete, , a avut o relație de 13 ani cu faimoasa actriță britanică Helena Bonham Carter, alături de care are și doi copii, un băiat și o fată. Cei doi s-au despărțit în anul 2014, iar de atunci regizorul a fost discret în legătură cu viața sa personală.

De cealaltă parte, Monica Belluci a fost căsătorită ultima oară cu starul francez Vincent Cassel în perioada 1997 – 2013, pe care l-a cunoscut în timpul filmărilor pentru o peliculă. La rândul ei, aceasta are doi copii cu el, două fete mai exact, de 19 și de 13 ani.

Amintim că înainte ca cei doi să se afișeze public împreună de Ziua Îndrăgostiților, regizorul serialului Wedesnday dezvăluia că trăiește o frumoasă perioadă din viața sa. În cadrul Lumière Film Festival, loc unde se zvonește că cei doi s-au și apropiat, el povestea că se simte iubit și că este înconjurat de foarte multă dragoste.

„În întreaga mea viață, nu am simțit niciodată la fel de multă dragoste cum am simțit astă seară. Bine ați venit la cea mai tare înmormântare pe care am avut-o.”, dezvăluia Tim Burton în felul său caracteristic, cel mai probabil făcând referire și la relația cu Monica Bellucci.