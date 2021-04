Cine este noul proprietar al sponsorului principal al FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Cristian Roșu, a dezvăluit că noul proprietar al sponsorului principal al FCSB, City Insurance, este Biserica Ortodoxă a Greciei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Firma de asigurări sponsorizează gruparea roș-albastră din 2013, iar de curând a prelungit înțelegerea până în 2025.

Pe 6 martie, City Insurance a anunțat că firma Vivendi International, acționarul principal, va fi preluată integral de către holdingul I3CP, înregistrat în Olanda.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sponsorul principal de la FCSB și-a schimbat proprietarul

Acum, Cristian Roșu a dezvăluit că în spatele marii companii olandeze care a preluat City Insurance, sponsorul principal al FCSB, se află Biserica Ortodoxă a Greciei, lucru care nu-l deranjează sub niciuo formă pe Gigi Becali.

”Unul dintre cei mai importanţi finanţatori ai holdingului este Biserica Ortodoxă a Greciei. Compania vrea să-şi extindă activitatea atât pe teritoriul Greciei, cât şi pe cel al României. Este ca un fond de investiţii.

ADVERTISEMENT

Noi trebuie să vedem toate actele prin care să se stabilească exact cine sunt aceşti investitori, nu ne putem pronunţa, întrucât sunt doar vorbe şi nu avem încă nişte documente oficiale”, a declarat Roșu pentru Ziarul Financiar.

Gigi Becali nu e interesat de unde vin banii

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a spus că nu știa cine controlează holdingul care a preluat firma de asigurări, dar a precizat că înțelegerea a fost prelungită pentru încă trei ani, până în 2025.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Știu doar că au vândut, dar nu știam la cine. Nu am treabă cu afacerile lor. Mie mi s-a spus că se vinde și am fost întrebat dacă vreau să reînnoim contractul. Aveam până în 2022, au zis să facem până în 2025. Am zis da. În rest nu cunosc, ce fac, mă bag în afacerile oamenilor?”, a afirmat Becali pentru gsp.ro.

FCSB speră să câștige un nou titlu de campioană în Liga 1 după o pauză de 6 ani. ”Roș-albaștrii” au pierdut temporar poziția de lider în fața rivalilor de la CFR Cluj, dar pot reveni pe prima treaptă dacă se vor impune în derby-ul cu U Craiova, care se va disputa joi, de la ora 19:45.

ADVERTISEMENT