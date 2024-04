„Îi prelungiți contractul lui Charalambous?” Gigi Becali a izbucnit în râs și a dat răspunsul în doar 7 cuvinte

FCSB este aproape să câștige titlul cu Elias Charalambous pe banca tehnică. Echipa patronată de Gigi Becali se poate încununa campioană . Finanțatorul „roș-albaștrilor” .

„Îi prelungiți contractul lui Charalambous?” Gigi Becali a dat răspunsul în doar 7 cuvinte

FCSB este la un pas de câștigarea titlului, după o pauză de 9 ani, cu tandemul Elias Charalambous – Mihai Pintilii la margine. Clubul „roș-albastru” a condus campionatul de la un capăt la altul și a rămas doar o chestiune de timp până când jucătorii vicecampioanei din sezonul trecut vor ridica trofeul deasupra capului.

ADVERTISEMENT

Inevitabil, Gigi Becali a fost întrebat despre viitorul lui Elias Charalambous. Antrenorul cipriot a semnat cu FCSB în martie 2023 și are un salariu de 5.000 de euro pe lună. Patronul „roș-albaștrilor” a avut o reacție în doar 7 cuvinte.

”Ce întrebare e asta? Îl dau afară!”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, după care a izbucnit în râs. Elias Charalambous mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă conducerea „roș-albaștrilor” ia în calcul să-i prelungească înțelegerea cipriotului.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, detalii despre noul contract al lui Elias Charalambous la FCSB

La mijlocul lunii februarie, Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre noul contract al lui Elias Charalambous. Omul de afaceri are planuri mărețe cu antrenorul cu licență Pro de la FCSB.

„Charalambous dacă o să califice echipa (n.r. – grupele Champions League) nu pleacă. I-am zis eu în glumă, ‘Băi, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane de euro salariu’. Și știi ce a zis? ‘Dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, o să merg’.

ADVERTISEMENT

Și pentru cuvintele astea, dacă mă ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare ca să nu mai plece în nicio țară din Arabia, să stea la mine la biserică, la bază la FCSB. Îi voi face salariu mare, îi voi da prime mari din calificări și să nu mai plece nicăieri.

Dacă așa a zis. ‘De voi avea ofertă, o să te întreb pe tine dacă ești de acord. Și fac ce zici tu’. Păi vezi? El are 1 an contract, până în vară, dar gata, acum el are cât vrea el. Cât vrea el și cât vreau eu. Eu vreau pentru că e un om extraordinar.

ADVERTISEMENT

O să văd în funcție de rezultate, că vreau să îl țin, trebuie să îi dau salariu mare. El n-are acum decât 5000 de euro. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană îi dau 20-25 de mii. Îi dau primă 500 de mii. Nu mai vreau să plece omul. Campionatul îl luăm, deci clar îi prelungesc”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA în luna februarie.