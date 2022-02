Cine este Rameshbabu Praggnanandhaa, geniul de 16 ani. A uimit lumea șahului după ce l-a învins pe Magnus Carlsen

În compania celor mai buni jucători din lume, Pragg a ratat calificarea în sferturile de finală. A obținut cinci victorii, a remizat în patru partide și a pierdut șase. În afara lui Magnus Carlsen, a mai trecut de Levon Aronian, Andrey Esipenko, Alexandra Kosteniuk și Vincent Keymer. Aceste din urmă, un neamț de 17 ani, este și el un șahist de mare perspectivă.

Rameshbabu Praggnanandhaa, cel mai tânăr jucător care reușește să îl învingă pe Magnus Carlsen de când norvegianul este campion mondial, în 2013

Cu victoria obținută duminică, Rameshbabu Praggnanandhaa a devenit cel mai tânăr jucător care reușește să îl învingă pe Magnus Carlsen de când norvegianul este campion mondial, în 2013. Cu un nume greu de reținut chiar și pentru Google, indianul de 16 ani a devenit vedetă peste noapte.

Era deja văzut ca un star în India, acolo unde șahul a luat o amploare inimaginabilă. Dar victoria în fața lui Magnus a fost modul perfect de a se prezenta și în fața celor care nu urmăresc atât de des competițiile. Până la urmă, este clar că norvegianul rămâne cel mai mediatizat șahist din istorie și va fi foarte greu de depășit din acest punct de vedere.

Rameshbabu Praggnanandhaa s-a născut pe 10 august 2005, în Chennai, India. Pasiunea pentru șah a venit de la sine, într-o familie care deja trăia pentru sportul minții. Sora mai mare a acestuia, Vaishali Rameshbabu, 20 de ani, este în prezent Maestru Internațional și a doua cea mai bună jucătoare a Indiei. A fost campioană mondială de junioare la U12 și U16.

Pragg este campion mondial la U8 și a devenit Maestru FIDE la doar 7 ani! Doar rusul Segey Karjakin a reușit să ia mai repede ca el titlul de GM

Rameshbabu Praggnanandhaa s-a remarcat foarte repede ca un mare talent. În 2013 devenea campion mondial la categoria U8, după o prestație fenomenală în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. A fost singurul jucător din competiție, indiferent de categoria de vârstă, care a obținut punctaj maxim 11 din 11! Această performanță îi aducea și titlul de Maestru FIDE, la doar 7 ani!

La 10 ani, Praggnanandhaa obținea titlul de Maestru Internațional (IM), ultimul înainte de cel de Grand Master (GM). Cel mai tânăr IM din istoria șahului! Doar doi ani mai târziu, la 12 ani, 10 luni și 13 zilei, devenea al doilea cel mai tânăr GM din istoria șahului. Recordul este deținut în continuare de rusul Sergey Karjakin, care devenea GM la 12 ani și 7 luni.

Praggnanandhaa are un ELO de 2612 la șah clasic și se apropie de intrarea în top 100 FIDE la general (n.r. 193 în prezent). are un singur jucător în top 100, este vorba despre GM Bogdan Deac, 21 de ani, locul 59. Deac are 2679 la șah clasic și până anul trecut (n.r. la șah, junioratul se termină la 20 de ani) era în top 5 juniori. Pragg este pe locul 14 în clasamentul juniorilor.

Rameshbabu Praggnanandhaa nu este cel mai mare talent din India! D. Gukesh, cu un an mai mic, are ELO mai mare. Cel mai bun junior indian este Nihal Sarin

Dar există un jucător indian de 15 ani, cu un an mai mic decât Pragg, care este mai bine cotat decât puștiul care l-a învins pe Magnus. Este vorba despre Dommaraju Gukesh, care are un rating de 2614 la actualizarea din februarie. Mai mult, India are peste 100 de juniori cu ELO 2000 sau mai mare. Iar cel mai bine cotat junior din India este Nihal Sarin, ELO 2656, născut în 2004.

Poate cele mai speciale felicitări pe care le-a primit Praggnanandhaa după victoria contra lui Magnus Carlsen au fost chiar din partea lui Viswanathan Anand, omul căruia i se datorează această perioadă minunată pe care o trăiește India șahistă.

Anand devenea campion mondial în 2000, după ce a câștigat un meci contra lui Alexei Shirov. Era a treia oară când indianul lupta pentru titlul mondial, după ce în precedentele două ocazii a fost învins de , respectiv Anatoly Karpov. Ulterior, Anand avea să câștige din nou titlul mondial în 2007, după un turneu disputat în Mexic. A fost un format diferit, cu opt participanți. Pe podium au mai fost Vladimir Kramnik și Boris Gelfand.

Viswanathan Anand, omul care a mobilizat mișcarea șahistă în India. A fost de cinci ori campion mondial, înainte de a fi învins de Magnus Carlsen

Un an mai târziu se revenea la formatul de tip meci, iar Anand îl învingea din nou pe Kramnick și își apăra titlul. A reușit apoi același lucru în 2010, victorie la Veselin Topalov, și în 2012, victorie la Boris Gelfand. În 2013, Anand părea să aibă o misiune mai ușoară împotriva puștiului Magnus Carlsen, 23 de ani la acea vreme. Mai ales că se juca la Chennai. A fost o adevărată isterie în India, dar s-a dovedit prea mult pentru Vishy, care se vedea învins de Carlsen. De atunci, norvegianul nu și-a mai pierdut titlul mondial.

Dar, între timp, rolurile s-au schimbat. Deși are doar 32 de ani, Magnus este acum veteranul. Cel care trebuie să înfrunte o generație de super talente, în frunte cu iranianul Alireza Firouja, 19 ani, al doilea jucător al lumii. Dar cu siguranță India are cei mai mulți tineri pe această listă a juniorilor care pot aspira la titlul mondial. Printre ei și Rameshbabu Praggnanandhaa. Un nume imposibil, dar care trebuie reținut.