„Lobonț a făcut toate greșelile posibile. L-or fi învățat la Coverciano! Sau Coverciano e Las Fierbinți!”. Horia Ivanovici, acid după Farul – Rapid 3-1. Ce spune de „greșeala Săpunaru”

din etapa 6 a play-off-ului SuperLigii și s-a îndepăratat de ocuparea unei poziții care asigură prezența în cupele euroopene în sezonul viitor. Cum era de așteptat, nemulțumirile au curs în valuri în tabăra giuleșteană, iar

Horia Ivanovici, discurs acid după Farul – Rapid 3-1: „Lobonț o fi făcut Coverciano la Las Fierbinți!”

Bogdan Lobonț a surprins neplăcut cu echipa de start folosită la partida cu Farul, utilizând în premieră un cuplu de fundași centrali Iulian Cristea – Dragoș Grigore, care au evoluat pentru prima dată împreună. Este motivul pentru care atacanții gazdelor s-au distrat cu apărarea giuleșteană, iar eroarea tehnicianului a fost taxată dur de Horia Ivanovici la emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„M-am uitat cu atenție la meci și vă spun sincer că am început să râd când am văzut primul «11» al Rapidului. Pur și simplu, am început să râd ironic. Cu tot respectul pentru cariera lui de jucător, mi se pare că Bogdan Lobonț a făcut toate greșelile care puteau fi făcute la acest meci.

Nimeni nu poate să înțeleagă cum a folosit cuplul de fundași centrali Cristea și Grigore, în premieră la Rapid. Grigore, care joacă primul lui meci în acest campionat la Rapid, este titularizat cu Cristea, nici măcar cu Săpunaru, împotriva lui Louis Munteanu, cel mai bun atacant din România. Mi se pare parfum… Cred că a gândit-o mult de tot Lobonț. L-o fi învățat asta la Coverciano…

ADVERTISEMENT

Apoi… Tu ai nevoie să câștigi. Ai nevoie să faci puncte, ca să prinzi primele 3, ca să fii sigur de cupele europene. Iarăși un aspect, în mod sigur, analizat, și învățat și însușit de la Coverciano de Bogdan Lobonț… Bine, cred că n-a fost chiar Coverciano, cred că a făcut Coverciano pe la Las Fierbinți, dacă mă întrebați pe mine la cum a arătat echipa Rapidului.

Deci… Tu trebuie să câștigi meciul de la Constanța, pentru că ai un obiectiv, și joci cu trei mijlocași defensivi. Joci cu Hasani, care tot defensiv este, joci cu Oaidă și joci cu Iacob. Iacob, care știe, pac, driblează, e brazilianul de la mijloc, scoate oameni din joc, pase și așa mai departe…

ADVERTISEMENT

Măi, fraților, nu am înțeles nimic din ce a făcut Lobonț. Ori este presiunea și nu mai știe nici el ce să facă, ori e bine să lase locul de antrenor principal și să se concentreze pe ce face foarte bine, pe meseria de antrenor de portari… Pentru că, scuzați-mi expresia, a fost muci la tavă în meciul cu Farul!

Eu nu am văzut echipă făcută mai prost, nu am văzut schimbări făcute mai prost, nu am văzut un jucător care să-și îmbrâncească antrenorul în fața unui stadion și a unei Românii întregi, în fața camerelor de luat vederi… …”, și-a început Horia Ivanovici discursul dur la adresa lui Lobonț.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, despre Lobonț și enigma Săpunaru: „Inflamezi spiritele!”

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a adus pe tapet și subiectul Cristi Săpunaru, care a fost ținut pe banca de rezerve a Rapidului pe toată durata jocului de la Constanța. Dacă acesta nu a fost accidentat, Lobonț a făcut o mare greșeală, care s-a dovedit a-i fi fatală echipei sale.

„Plus că nu am mai înțeles un lucru, cu Săpunaru, e o mare enigmă. Să zicem că ai ales să nu-l folosești pe Săpunaru. Bravo domnul Lobonț, personalitate… Ai o idee de geniu, ești genial puțin. Ești genial, ai luat trei, dar puteai să iei șapte. Bun, dar nu înțeleg un lucru. De ce-l ții pe Săpunaru pe bancă tot meciul, creând niște tensiuni și niște semne de întrebare în sânul opiniei publice și a fanilor rapidiști?

Dacă Săpunaru era accidentat, deși nu cred, nu-l mai pui pe bancă. Nu are sens, ca lumea să se uite la el și să se întrebe de ce nu-l bagă. Nu mai vorbesc și că nu a clarificat lucrurile, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu Săpunaru. Dacă e accidentat, nu-l mai ții pe bancă, pentru că nu are cu ce să te ajute. Fiindcă nu sunt decât multe semne de întrebare și teoria conspirației că nu a ajucat Săpunaru. Îl trimiți în tribună sau îl lași acasă să facă tratament.

Doi la mână, eu nu cred povestea cu accidentatul. Și dacă nu e accidentat, nimeni nu mai înțelege nimic. Când vezi că în prima repriză Farul are zece ocazii, de ce nu apelezi la Săpunaru? Când vezi că ești depășit complet… Îl ții pe Săpunaru rezervă tot meciul, inflamezi spiritele, dacă Săpunaru nu a fost accidentat poate îl inflamezi și pe el îngrozitor și ce ai rezolvat? Absolut nimic! Ai dat naștere la încă un puseu de scandal la Rapid.

Repet… Domnul Lobonț a făpcut toate greșelile posibile. El e un băiat simpatic, dar eu îi sugerez să rămână să antreneze portarii, că o face foarte bine. Nu are alonjă și în niciun caz anvergură să fie antrenor principal la Rapid. Nu vă supărați pe mine acum, faceți o comparație Lobonț cu Șumudică! Și ca discurs… L-aș lua pe Șumudică antrenor doar pentru că vorbește bine, măcar atât”, a fost discursul manifest al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici lunea, marțea și vinerea , de la 17:30.

Horia Ivanovici, TIRADA IN DIRECT impotriva lui Bogdan Lobont