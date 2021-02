Cine este și cum arată fratele lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite. Fanii snooker-ului îl vor recunoaște cu siguranță

Când spui, Sorin Bontea, gândul îți zboară automat la… mâncare. Nici nu se poate altfel, că doar este un bucătar de excepție și jurat în cel mai îndrăgit cooking show de pe micul ecran, pe care l-a și câștigat de altfel, în sezonul trecut. Să nu uităm nici de marele premiu al competiției Asia Express, cucerit alături de nimeni altul decât Răzvan Fodor.

În schimb, dacă ne referim la fratele său mai mare, trebuie să mutăm discuția într-o cu totul altă zonă. Și nu pentru că ar fi mai puțin cunoscut. Pentru iubitorii snooker-ului, în special, garantăm că Daniel Bontea nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Alături de fostul soț al Ralucăi Moianu, regretatul Marius Ancuța, Daniel Bontea a pus umărul, în cei peste 20 de ani de carieră, ca jucător și comentator, la creșterea popularității acestui sport în România.

Cum arată fratele lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite

La cei 60 de ani ai săi, Daniel Bontea se poate lăuda cu două titluri de campion naţional la snooker, obținute în 2011 și 2012. De asemenea, în 2004 a participat la Chellenge Tour Qualifiers, în Volkermarkt, Austria, fiind primul sportiv român care intră într-un turneu internațional, iar în 2012 a primit distincția de Maestru al sportului.

De peste 17 ani, fratele îndrăgitului bucătar comentează pentru Eurosport cele mai importante competiții și este cea mai reprezentativă pentru snooker-ul românesc. Alături de Marius Ancuța, care s-a stins din viață fulgerător, cu aproape trei ani în urmă, acesta a pus umărul la creșterea popularității sportului în România.

Sorin Bontea, despre neajunsurile din copilărie

„N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată.

Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd.

De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice. Întotdeauna, am avut, nu am avut, așa și? Am avut? Doamne ajută! Pe genul ăsta!

Nu am fost niciodată așa, dacă are sau n-are celălalt sau de ce muncesc și nu muncesc altceva. Dacă ăsta sunt și asta se întâmplă, ce să fac altfel? Nu am făcut niciodată un capăt de țară dacă nu se întâmplă”, a povestit Sorin Bontea în podcastul lui Mihai Morar.

