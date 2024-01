Cine este singura româncă care a cântat la vestitul concert de Anul Nou de la Viena

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena este, deja, o tradiție cu vechime de aproape un secol, iar evenimentul reunește cei mai mari artiști ai momentului. Printre acetia s-a numărat și o româncă.

O româncă, la renumitul concert de Anul Nou de la Viena

Violonista Adela Frăsineanu este singura româncă din cadrul celebrei orchestre a Filarmonicii din Viena. Ea a fost implicată și în seria de concerte de An Nou ale instituției, o tradiție care a împlinit deja 85 de ani și care reunește cei mai mari artiști din domeniu.

Adela Frăsineanu recunoaște, într-un interviu pe care l-a oferit pentru că talentul muzical este moștenit. De asemenea, precizează ea, că e membră a Orchestrei Filarmonicii din Viena este un vis împlinit pentru ea.

”Tatăl meu este trompetist. El a fost solo trompetist în Brașov, în orchestra din Brașov și a reușit să primească un post în Germania, în Turingia într-o orchestră. Așa am venit în Germania. La locală, din orașul nostru unde am crescut, am început destul de târziu totuși cu vioara, la 7 ani. (…)

Toată cariera mea, tot timpul până la vârsta de 26 de ani când am reușit audiția la această orchestră (din Viena) pot să spun că amândoi părinții, mai ales tata fiindcă era în temă, mama e medic, au fost mari susținători, suporteri și m-au condus de fapt în toate momentele vieții – și muzicale, și profesionale cumva. (…)

„Am reușit să-mi îmbunătățesc un pic poziția în echipă”

Am început mai întâi la Orchestra din Salzburg să cânt ca și principal la vioara a II-a și, după aceea, am avut anumite contracte pe timp; am stat și la Wiener Symphoniker, și la Gewandhaus Orchester din Leipzig șase luni. Înainte am mai avut un contract de trei luni deja la orchestra filarmonicii și, după aceea, drumurile m-au dus la Leipzig, la Gewandhaus.

Și, în acest timp când am fost la Leipzig, am făcut audiție la Viena și am reușit în acest post. Iar acum, în decembrie (2020, n. red.), s-a terminat și anul de probă, am reușit să-mi îmbunătățesc un pic poziția în echipă, la vioara a II-a la care cânt”, a spus Adela Frăsineanu pentru sursa citată.

Concertul de la Viena are o tradiție îndelungată

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena a avut loc sub conducerea maestrului Christian Thielemann. Christian Thielemann a condus prestigiosul eveniment pentru a doua oară după 2019. Concertul de Anul Nou 2024 a fost difuzat în peste 90 de țări și vizionat de milioane de telespectatori.

La sfârșitul anului, sala de concerte din Viena este decorată cu aranjamente florale uriașe. Evenimentul cel mai important al perioadei este concertul de An Nou, acesta fiind în program timp de trei zile.

Pentru că este uriașă, evenimentul are loc pe 30 și 31 decembrie și pe 1 ianuarie. Acest lucru oferă mai multor oameni șansa de a se bucura de regalul muzical oferit de ”clasicii” vienezi. Banii din vânzarea de bilete sunt donați în scopuri caritabile.

Biletele pentru renumitul concert de la Viena se cumpără cu un an înainte, iar prețurile nu sunt deloc mici. Cu toate acestea, cei care asistă la eveniment spun că este o experiență unică. Concertul de An Nou de la Viena poate fi urmărit și la TVR 1, pe 1 ianuarie.