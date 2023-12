Scandal cu biletele la derby-ul CFR Cluj – U Cluj: „Stadionul nu va fi plin!”

Situația înainte de meciul CFR – U Cluj e departe de a fi liniștită, în condițiile în care clubul feroviar a decis să vândă mai puține bilete ”din motive de siguranță”. Astfel, peste 1000 de fani ai Universității Cluj și-au cumpărat bilete la Tribuna 1 și vor lua loc printre suporterii CFR-iști, lucru care ar putea da naștere la incidente.

Scandal cu biletele la derby-ul CFR Cluj – U Cluj

”Păi, din punctul nostru de vedere, situația e foarte simplă. Este un club privat la care patronatul împreună cu Consiliul de Administrație a luat o decizie, luând exemplul de ultima partidă. La meciul trecut au fost ridicați abonații și suporteri CFR-iști care cumpărau bilete de pe locurile unde aveau bilete.

Decizia care mi-a fost comunicată a fost că s-a decis să se vândă mai puține bilete din dorința de a crea un mediu sigur, pentru cei care doresc să-și păstreze locurile. În acest context s-au văzut, au avut prioritate abonații, după care s-au pus la vânzare bilete la liber, online, au cumpărat în mod principal suporterii de la U. La Tribuna I s-au vândut 1000 de bilete”, a explicat Cristi Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Președintele CFR Cluj a dezvăluit că are mulți prieteni ai Universității Cluj pe care i-a ajutat să-și cumpere bilet, astfel că speră că nu vor exista incidente în stadion sau în afara lui. ”Am mulți prieteni suporteri ai celor de la U Cluj, sunt oameni civilizați, cu care nu mi-e rușine să stau la masă. I-am ajutat pe foarte mulți să cumpere bilete, îmi doresc să avem în tribună suporteri civilizați. În acest moment stadionul nu va fi plin, din ce mi s-a spus, din discuțiile cu jandarmii solicitarea a fost să se vândă mai puține bilete, să creeze zonă tampon.

S-a hotărât să fie acest număr de bilete, prețurile au fost mici. Ne-am dori să fie cât mai puține incidente, apelăm la calm. Apar tot felul de zvonuri că s-ar fi duplicat biletele. Noi am acordat acel 5% conform regulamentului pentru galeria, suporterii celor de la Universitatea Cluj, am vândut la abonații celor de la CFR, după care o parte din bilete s-au scos la vânzare, corect să poată să cumpere orice cetățean care dorește să vadă meciul. Noi facem apel să se respecte locul de pe scaun și bilet, s-a transmis să nu se vină cu fulare sau alte obiecte care să poarte însemnele echipei vizitatoare. Se întâmplă și în Occident, s-a mărit numărul forțelor de ordine. Sperăm ca toți cei care sunt pe stadion să respecte locul și prevederile legale”, a completat Cristian Balaj.

Totodată, Cristian Balaj estimează că vor fi cam 7.000 de suporteri pe stadion, însă e neclar câți dintre aceștia vor susține Universitatea Cluj și câți pe CFR Cluj. Cert e că există riscul unui haos general, pentru că suporterii vor fi amestecați, iar rivalitatea dintre cele două părți este uneori extremă. ”Jandarmeria nu a putut să garanteze că nu se va respecta locul de pe bilet și nu va fi același haos ca și data trecută, când abonații s-au arătat dezamăgiți că au fost ridicați de pe scaunul unde au fost ridicați”, a concluzionat oficialul celor de la CFR Cluj.

