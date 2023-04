Cine este soția lui Șerban Pavlu. Actorul a spus cum a cunoscut-o: ”Juca destul de bine”

Cine este vedetei din producția În puii mei de la Antena 1. Actorul a spus cum a cunoscut-0 și unde se afla, subliniind că juca destul de bine. Cei doi sunt împreună de 19 ani și sunt părinții a doi copii: Nicolae și Natalia.

Șerban Pavlu este unul dintre actorii de teatru și televiziune care duce o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor, motiv pentru care puțini știu cine este partenera sa. Protagonistul din serialul Clanul a dezvăluit recent cum a întâlnit-o pe mama copiilor săi.

Soția vedetei este avocat la bază, însă de câțiva ani s-a reorientat în carieră și a devenit producătoare de film și reclame. Renumitul actor a cunoscut-o pe Oana Matei pe terenul de baschet, sport pe care îl juca destul de bine la momentul respectiv.

„Neașteptat a fost felul în care ne-am întâlnit. Am avut o perioadă în care am stat singur și am reînnodat niște legături cu un prieten vechi cu care jucam baschet. Mergeam așa… de agrement.

Am ajuns într-un loc în Parcul Studențesc, unde se juca baschet amator și pur și simplu am cunoscut-o pe soția mea. Nu la teatru, nu pe un platou de filmare. Am cunoscut-o la baschet.

Ea juca destul de bine, mai bine decât mine, și este o poveste demnă de doi liceeni. Eu nu mai eram de mult student, terminasem facultatea, eram actor de niște ani buni”, a mărturisit Șerban Pavlu pentru revista .

Șerban Pavlu, cucerit de soția sa, Oana

Șerban Pavlu a mai dezvăluit că cererea în căsătorie nu a fost una inedită sau ieșită din comun. Celebrul a mai subliniat că a fost atras imediat de partenera sa de viață pentru că nu face parte din aceeași breaslă ca el.

Totodată, artistul susține că acest lucru este un mare plus, mai ales că Oana este diferită și opusă lui din multe puncte de vedere. Pe de altă parte, vedeta spune că soția sa a fost sedusă de talentul său excepțional.

Cu toate acestea Șerban Pavlu a insistat mult până a cucerit-o pe mama copiilor săi despre care are numai cuvinte de laudă. Protagonistul din Clanul crede că soția sa este o persoană cu un suflet bun și cu calități frumoase.