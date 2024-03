Cine este Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Ce studii are, de fapt, celebrul bucătar

Cine este Ștefan Popescu, de la Chefi la Cuțite. Ce studii are, de fapt, celebrul bucătar care va apărea pe sticlă în noul sezon al show-ului culinar. Emisiunea are premiera săptămâna viitoare, luni, 18 martie 2024.

Cine este Ștefan Popescu, actualul jurat de la . Ce facultate a urmat, în realitate, cunoscutul bucătar care nu este străin de lumina reflectoarelor și care și-a descoperit pasiunea pentru gătit în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Renumitul chef, în vârstă de 47 de ani, s-a născut și a copilărit în București. A absolvit un liceu cu profil tehnic-mecanic și a lucrat ca pompier în perioada stagiului militar. A intervenit la mai bine de 135 de intervenții, chiar în linia întâi.

Vedeta de la Antena 1 are un CV impresionant, cu toate că a debutat târziu în gastrononie. Și-a descoperit pasiunea în perioada în care a muncit peste hotare. Câțiva ani a locuit în Marea Britanie, iar la întoarcerea în țară s-a angajat într-un restaurant.

Acest lucru se întâmpla în anul 2006. De atunci juratul de la Chefi la cuțite a început să ”fure meserie”, dovadă că a ocupat mai multe funcții. Ștefan Popescu a lucrat mai întâi ca Sous Chef și apoi a fost Executive Chef.

Ștefan Popescu, despre începuturile în bucătărie. Ce a declarat juratul de la Chefi la cuțite

Ștefan Popescu, noul jurat al emisiunii culinare Chefi la cuțite, a urmat mai multe cursuri de specializare și perfecționare. Așa a reușit să obțină o serie de certificări și calificări, atât în România, cât și în străinătate.

Mai mult decât atât, spune că este o persoană autodidactă, care a știut să învețe din fiecare meserie pe care a făcut-o până acum. Renumitul chef adoră bucătăria franțuzească, dar și bucatele arăbești și asiatice.

„Am început într-un hotel de cinci stele din București, în urmă cu 17 ani, iar acolo am intrat în direct în bucătărie, fără să am o anumită ghidare a unui chef. Dar din fiecare loc, unde am lucrat, am învățat câte ceva.

Am început destul de târziu cu bucătăria și cumva întâmplător, dar am fost un autodidact. Îmi place să folosesc sosurile de vin, dar lucrez foarte des și cu sosul de unt sau doar cu uleiurile aromatice pentru pește.

Am în spate o echipă de cofetărie-patiserie, unde lucrează 6 persoane, care pregătesc de la cozonaci până la cele mai sofisticare deserturi”, spunea chef Ștefan Popescu în 2017 pentru .

Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite, un familist convins

Ștefan Popescu deține mai multe afaceri în momentul de față, unde se implică enorm, și spune că este un familist convins. Juratul de la Chefi la cuțite este căsătorit de ani buni cu o femeie pe nume Alina, care i-a dăruit doi băieți.

Partenera de viață are aceeași pasiune cu vedeta de la Antena 1, motiv pentru care uneori mai apar mici discuții în bucătărie. Cheful recunoaște că este mai autoritar și ajunge să îi dea indicații soției sale atunci când pregătește masa.

Pe de altă parte, Ștefan Popescu dezvăluie că consoarta este cea care îl impulsionează să încerce lucruri noi de fiecare dată. Datorită ei a învățat să meargă pe bicicletă la vârsta de 44 de ani și să skieze la 46 de ani.