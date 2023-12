Legătura dintre Florin Dumitrescu și noii jurați de la Chefi la Cuțite. Ce le-a transmis bucătarul după ce Antena 1 le-a anunțat numele

Antena 1 a decis cine vor fi jurații noului sezon al emisiunii Chefi la cuțite, după ce Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au preferat să nu mai facă parte din show-ul culinar. În plus, noul sezon va avea patru bucătari. După ce s-a aflat public numele lor, chef Florin Dumitrescu le-a transmis acestora un mesaj uluitor. Ce a scris pe rețelele de socializare?

Florin Dumitrescu, despre noii jurați de la Chefi la Cuțite

Este oficial! . Este vorba despre Ștefan Popescu, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner. Mona Segall a decis că cei patru îi vor înlocui pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, după ce trei jurați au refuzat să mai vină la filmările show-ului culinar de la Antena 1.

Cum era de așteptat, fanii au fost curioși să afle și ce zic foștii jurați despre aceste modificări. În urmă cu câteva zile, Florin Dumitrescu a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram, iar internauții au crezut că acesta face referire la show-ul Chefi la cuțite, după ce s-a aflat numele celor patru jurați.

„Gânduri de azi: salut cu respect ziua de luni, trezit cu noaptea în cap și ambiție cât să ajungă încă vreo 30 de ani de acum încolo dacă nu răspund, nu înseamnă că nu văd. Dacă văd, nu înseamnă că trebuie să reacționez. Dar gândul meu e bun și pașnic, pentru că așa am fost educat!”, a fost o parte din mesajul postat de fostul jurat.

Fostul jurat a postat un mesaj pentru fanii săi

Ulterior, Florin Dumitrescu a ales să revină cu un alt mesaj, prin care le explica internauților că nu făcea referire la emisiunea Chefi la cuțite. În plus, bucătarul celebru a recunoscut că a vorbit cu noii jurați ai show-ului culinar de la Antena 1. Mai exact, Dumitrescu îl cunoaște pe Richard Abou Zaki, dar și pe chef Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Cu toții au fost de multe ori invitați în emisiune.

„Această postare nu are nicio legătură cu noul juriu al emisiunii din care am făcut parte și al cărei nume nu am voie să îl menționez. Pe băieți (cei cu care sunt mai apropiat și îi cunosc) i-am felicitat în mesaje personale. Mesajele din această postare sunt cu o altă direcție și sunt convins că și-au atins destinația”, a explicat Florin Dumitrescu, pe contul lui personal de Instagram.

Antena 1 i-a dat în judecată pe foștii jurați de la Chefi la cuțite

La finalul lunii noiembrie, firma Antena Group, care deține Antena 1, anunța că a deschis câte un proces pe numele fiecăruia dintre chefi, la Tribunalul Bucureşti. După ce a aflat că a fost dat în judecată, Cătălin Scărlătescu a oferit și primele declarații în acest sens. Fostul jurat a dezvăluit că se aștepta să ajungă în instanță, cu toate că este nevinovat.

Reamintim faptul că , care trebuia să înceapă în urmă cu două luni. Atunci, ei motivau că sunt prea obosiți și că preferă să renunțe la Chefi la cuțite.

„Eu sunt pârâtul. Eu n-am făcut nimic rău. Dar întrebați-i pe ei de ce ne-au dat în judecată, că ei ne-au dat, nu noi. Mare lucru nu am ce să spun, nici nu vreau să spun vreo prostie, mai bine tac! Adică, nu știu ce scrie în acțiunea lor de judecată… Nici nu știam, am aflat de judecată acum un minut, mi-a scris cineva, `băi, v-a dat în judecată Antena!` Îți dai seama că ne așteptam să ne dea. Să le scrii că le doresc multă sănătate, fericire și putere de muncă!”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru