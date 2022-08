Cine este tânăra care a murit în accidentul aviatic din Giurgiu. Mesajul sfâșietor al iubitului fetei: “M-a lăsat singur”

Iubitul tinerei de 27 de ani, care și-a pierdut viața sâmbătă în accidentul aviatic din județul Giurgiu, a postat un mesaj îndurerat pe pagina sa de Facebook.

Mesajul sfâșietor al iubitului

Georgina Popa, în vârstă de 27 de ani, de profesie jurist, și-a pierdut viața în , atunci când avionul de mici dimensiuni, în care se afla alături doar de pilot, s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

Iubitul fetei, cel care i-ar fi făcut cadou acest zbor, a postat un mesaj plin de durere pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie a fetei la bordul unui avion de mici dimensiuni.

„Mă pui mic e prea devreme …

Din păcate Georgiana nu mai este. În mod normal nu e deloc greu să faci o postare dar acum e infernal. Pentru voi care o cunoașteți… ieri m-a lăsat singur și nu s-a mai întors.

Te iubesc!”, a scris acesta duminică, .

Procurorii suspectează că pilotul ar fi băut

În urma accidentului aviatic de sâmbătă Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal în care anchetează, printre altele, și pilotarea unui avion fără documente de certificare.

„Un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin. În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, se arată în comunicatul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Articolul 112 din Noul Cod Aerian al României vizează „încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu (…) dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice”, iar articolul 114, alineatele 1, 2 din acelaşi act normativ precizează că „efectuarea serviciului de către personalul aeronautic aflat sub influenţa băuturilor alcoolice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

De asemenea, articolul 115 alineatul 1 stipulează că „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”.

Reamintim că sâmbătă o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit în pădurea dintre localitățile Letca Nouă și Letca Veche, avionul luând foc la impactul cu solul. Echipajele de salvare au identificat trupurile neînsuflețite ale celor două persoane aflate la bord imediat ce au sosit la locul accidentului.

La manșa avionului prăbușit între Letca Nouă și Letca Veche s-a aflat Valentin Anghel, în vârstă de 54 de ani, considerat a fi un experimentat pilot sportiv.