Cine poate fi candidatul comun al PSD și PNL la alegerile prezidențiale. Vasile Dîncu: „Eu sper să fie președintele PSD”

PSD și PNL sunt angrenați în discuții pentru identificarea unui candidat comun la Primăria Capitalei, iar Vasile Dîncu merge un pas mai departe prin anunțarea unui candidat unic pentru .

Cine ar putea fi candidatul comun al PSD-PNL la alegerile prezidențiale

Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dîncu, estimează că în privința unui candidat comun pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în septembrie, după scrutinul pentru Parlamentul European din iunie.

„Cred că se va ajunge la candidat comun la prezidențiale, după alegerile europarlamentare, și sperăm să fie candidat comun, eu sper să fie președintele PSD. Am discutat de principiu și am decis care vor fi criteriile”, a spus Dîncu la

Întrebat dacă Mircea Geoană ar putea fi favorizat drept candidatul comun propus de PNL și PSD, Dîncu a precizat că nu s-a discutat acest aspect cu actualul secretar general adjunct al NATO.

„Nu a avut loc o discuție între Mircea Geoană si conducerea PSD, cred ca nici cu PNL. Această poate fi o variantă teoretică. În momentul acesta nu pot să evaluez dacă are sau nu are vreo șansă în fața orgoliului celor două partide mari din România”, a adăugat Vasile Dîncu pentru sursa citată.

Marcel Ciolacu, posibil candidat la prezidențiale?

În ciuda faptului că premierul Marcel Ciolacu nu și-a anunțat încă intenția de a candida pentru funcția de președinte, Vasile Dîncu afirmă că acesta este “un posibil candidat” pentru PSD. În ceea ce privește ieșirea din discuție a variantei Mircea Geoană, un candidat independent susținut de PSD și PNL, senatorul a menționat că nu au avut loc discuții interne pe această temă în cadrul partidului.

„În acest moment nu există o negociere între cele două părți. PSD are proiectul politic pe care îl are, în care acest moment este președintele Ciolacu, chiar dacă nu s-a anunțat. Dânsul spune, pe bune dreptate, că nu s-a stabilit că el este candidatul. Este cel care are acest rol de posibil candidat la prezidențiale”, a declarat Dîncu.

Coaliția PSD și PNL au agreat în data de 21 februarie unificarea scrutinului european cu cel local și au convenit asupra candidaturilor comune pentru alegerile Parlamentului European.

În calendarul electoral pentru 2024, conform estimărilor PSD și PNL, alegerile prezidențiale ar urma să fie anticipate și să se desfășoare în septembrie. Calendarul electoral pentru 2024 este următorul:

alegeri europarlamentare și locale 2024 – 9 iunie

alegeri prezidențiale 2024 – 15 și 29 septembrie

alegeri parlamentare 2024 – 8 decembrie.