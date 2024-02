Ce nu au voie să ia în bagaje concurenții de la Insula de 1 milion, de la Kanal D. Aceste obiecte sunt total interzise

Emisiunea Insula de 1 milion va începe în viitorul apropiat la Kanal D, dar ce nu au voie concurenții să ia în bagaje? Câteva obiecte sunt strict interzise pentru cei 50 de participanți.

Ce nu au voie să ia în bagaje concurenții de la Insula de 1 milion. Obiectele care sunt strict interzise

În curând, un nou reality show va începe la Kanal D, în care 50 de concurenți vor avea de înfruntat nu doar propriile limite, dar și izolarea și fenomenele din natură, alături de alte provocări.

Cei 50 de concurenți din emisiune au vârste, meserii și pasiuni diferite, iar fiecare dintre ei va lupta pentru premiul în valoare de un milion de lei. filmează în Republica Dominicană.

Concurenții trebuie să respecte câteva reguli în competiție, inclusiv în legătură cu bagajul lor. Aceștia au voie să își ia cu ei doar lucruri indispensabile, cum ar fi încălțămintea rezistentă, haina de ploaie, șortul, colanții, costumul de baie, șapca sau pălăria pentru a se proteja de soarele puternic din Dominicană.

Participanții la reality show nu au voie să-și ia cu ei lanterne, baterii sau alte dispozitive care funcționează cu baterii. De asemenea, nu sunt permise nici frânghiile, ceasurile sau ustensilele de scris.

După ce ajung pe insulă, cei 50 de concurenți nu vor mai putea avea acces la telefoanele mobile și vor trăi într-o izolare totală. Va fi o experiență unică, deoarece participanții nici nu se gândesc la ceea ce se va întâmpla.

“Bagajul concurenților nu va cântări mult. Vor avea puține obiecte, dintre cele indispensabile, și multe situații de gestionat. Va fi ceva ieșit din comun pentru ei, încă nu realizează ce îi așteaptă acolo, în Republica Dominicană.

Nici bagajul meu nu va cântări prea mult. Cred că icoana pe care o voi lua cu mine cântărește cel mai mult”, a spus Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, potrivit .

Insula de 1 milion, show-ul cu care Kanal D vrea să dea lovitura

Acum câteva luni, Kanal D a anunțat că a achiziționat formatul Insula de 1 milion (Million Dollar Island). Acest format este semnat de Talpa Studios și de fondatorul său, John de Mol, cel care stă la baza altor show-uri, precum The Voice, Big Brother sau Deal or No Deal.

Emisiunea este considerată cel mai mare experiment social din istoria televiziunii. Cu acest show, Kanal D își propune să ia fața Survivor România, emisiune difuzată acum de Pro TV.

De altfel, pentru această emisiune a fost ales un prezentator cunoscut din România. , după ce a mai prezentat, în trecut, Exatlon România.