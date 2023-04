Cine sunt copiii celui mai bogat om din lume. Ei vor moșteni imperiul de sute de miliarde de euro al lui Bernard Arnault

Copiii celui mai bogat om din lume, Bernard Arnault, sunt testați adesea de tatăl lor, pentru ca acesta să decidă cine va moșteni averea sa. Cine sunt și ce funcții au în cadrul imperiului?

Cine sunt copiii celui mai bogat om din lume, Bernard Arnault

În prezent, Bernard Arnault este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 211 miliarde de dolari, . Miliardarul este tatăl a cinci copii, care vor moșteni imperiul său într-o zi.

În prezent, compania este deținută de . Miliardarul le-a oferit copiilor funcții de conducere și le-a dat posibilitatea de a arăta că pot prelua controlul companiei. Cu toate acestea, Bernard Arnauld nu știe pe cine va numi director general al imperiului său.

Delphine Arnault (48 de ani) este cel mai mare copil al miliardarului. Mulți cei din lumea modei consideră că ea este cea care va prelua conducerea imperiului. În ianuarie, aceasta a fost numită director executiv la Christian Dior, al doilea brand ca mărime din cadrul grupului.

Cu câteva săptămâni mai devreme, fratele ei, Antoine Arnault (45 de ani), a fost numit directorul general al companiei listate la bursă care deține participația familiei în LVMH.

Arnault mai are și trei fii din cea de-a doua căsătorie. Alexandre Arnault (30 de ani), este vicepreşedintele executiv al Tiffany & Co. şi are o reţea puternică. Aceasta îi include pe Jay-Z şi pe cofondatorul Twitter, Jack Dorsey.

Frédéric Arnault se află la conducerea brandului de ceasuri Tah Heurer. Mezinul familiei, Jean Arnault (24 de ani), este director de marketing şi dezvoltare la divizia de ceasuri a Louis Vuitton. Toți cei trei fii au studiat la școli de inginerie de top. Această calificare a fost considerată crucială de tatăl lor, pentru propriul succes.

Cum își testează Bernard Arnault copiii

În fiecare lună, afaceristul își adună copiii în interiorul unei săli de mese private de la sediul central al companiei sale de bunuri de lux, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Masa durează exact 90 de minute și începe cu Bernard Arnault citind cu voce tare subiecte de doscuție pregătite pe iPad-ul său, potrivit cotidianului The Wall Street Journal, citat de .

După aceea, Arnault face un tur de masă, cerând sfatul fiecăruia dintre cei cinci copii, toți adulți. Acesta va cere o opinie despre anumiți manageri din cadrul companiei sale. De asemenea, îi poate întreba dacă este timpul pentru o schimbare la unul dintre brandurile deținute de LVMH.

Miliardarul nu a oferit niciun indiciu cu privire la persoana care va prelua conducerea imperiului, precizând că se va baza pe merit. În ianuarie, atunci când a fost întrebat în legătură cu acest subiect, la prezentarea rezultatelor anuale ale LVMH, omul de afaceri a făcut o paralelă între decizia sa recentă de a creşte la 80 de ani vârsta de pensionare a directorului general al LVMH și demersul președintelui francez Emmanuel Macron de a creşte vârsta de pensionare în Franţa la 64 de ani.

“În ceea ce priveşte succesiunea, poate aţi observat, de asemenea, că vârsta de pensionare – care este foarte în vogă – a fost extinsă”, a declarat atunci cel mai bogat om din lume.

Copiii săi îl priveau din primul rând, iar Arnault a făcut o glumă. Acesta a spus că i-ar prinde bine să aibă puțin timp liber pentru a-și perfecționa abilitățile la tenis, care e sportul său preferat.

“Ultima dată când am jucat cu Roger Federer, cred că am câştigat un singur punct într-un singur set. Poate că aş putea să mă descurc un pic mai bine de atât”, a spus atunci omul de afaceri.

Cine sunt mentorii copiilor miliardarului

Bernard Arnault a ținut întotdeauna să le ofere o educație strictă copiilor. În tinerețe, acesta îi chema în biroul său pentru a face exerciții de matematică între întâlnirile de afaceri.

Timp de ani la rând, Bernard Arnault și-a condus compania alături de locotenenți de top, cum ar fi Sidney Toledano și Michael Burke. Cel dintâi a condus Christian Dior, iar Burke a fost șeful Louis Vuitton.

Michael Burke (66 de ani) s-a retras în ianuarie pentru a-i fi alături soției, înainte ca aceasta să moară de cancer. Toledanop (71 de ani) este de așteptat să se retragă din rolul său din fruntea unei serii de mărci de modă a grupului LVMH. Amândoi au jucat roluri foarte importante în îndrumarea copiilor lui Bernard Arnault.