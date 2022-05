Cine sunt Lavinia şi Reymond de la Insula Iubirii. Au o relaţie care ţine de 4 ani

Insula Iubirii este emisiunea care pune la încercare dragostea pe care și-o poartă concurenții. Doi dintre cei care au mers la emisiune pentru a-și testa sentimentele sunt Lavinia şi Reymond.

Cine sunt Lavinia şi Reymond de la Insula Iubirii 2022

sunt împreună de patru ani. Aceștia au avut o relație tumultuoasă de-a lungul anilor, așa că au decis să vină la emisiune pentru a se lămuri dacă relația lor este cea aproape de perfecțiune sau dacă vreunul dintre ei va cădea ușor în păcat.

Lavinia are 27 de ani și are un copil în vârstă de nouă ani. Partenerul ei de viață este mai mic un an decât ea, iar cei doi au decis împreună să participe la emisiune.

Lavinia şi Reymond au venit tocmai din Irlanda pentru a putea lua parte la testul suprem al iubirii, femeia fiind cea care vrea să afle dacă bărbatul este cu adevărat potrivit pentru ea, mai ales că aceasta are și un copil.

Lavinia Pop şi Nagy Reymond Szabolcs s-au despărţit şi împăcat de mai multe ori

De asemenea, un alt motiv pentru care cei doi au decis să vină la emisiunea Insula Iubirii a fost pentru că au avut parte de multe certuri și despărțiri de-a lungul timpului.

Chiar ei își descriu relația ca fiind presărată ci de toate. Lor nu le lipsește nimic, nici pasiunea, dar nici certurile aprinse.

Raymond a recunoscut că a venit la emisiune pentru că îi plac provocările și situațiile extreme. Totuși, el nu i-ar ierta iubitei sale o noapte nebună după câteva pahare în plus.

Părerea concurentului de la este că dragostea trebuie menținută indiferent câte pahare ai băut și există anumite limite pe care trebuie să ți le autoimpui când iubești o persoană.

„Nu i-aș ierta o noapte de rătăcire la beție. Din moment ce te iubești și simți chestia asta ai limite. Îți menții statutul de domn și de femeie, simplu!”, spus iubitul Laviniei.

La rândul său, concurenta de la Insula Iubirii 2022 a recunoscut că au existat mai multe situații tensionate între ea și Raymond. Una dintre ele a apărut după ce chiar ea a fost infidelă, la începutul relației lor.

Lavinia a spus că i-ar ierta partenerului său o noapte de amor cu altă femeie, deoarece este o greșeală ce poate fi iertată, dacă se întâmplă doar o dată.

Dacă vorbim deja de un tipar al înșelatului, acest lucru nu mai poate fi iertat, a mai dezvăluit Lavinia. Ceea ce vrea ea să vadă este dacă iubitul ei poate să se poarte ca un bărbat „luat” și să nu accepte avansurile ispitelor de la Insula Iubirii.

„Vreau să văd dacă își știe limitele, dacă poate să țină în cap chestia că are femeie, că are iubită și nu poate moral să încalce niște lucruri despre care știe că m-ar deranja.

I-aș ierta o noapte de beție, nu mă blochez în chestia asta. Atâta timp cât nu e din suflet. Ți s-a întâmplat, nu te duci tot timpul la ea (…). Am înșelat eu o dată, s-a întâmplat la început, după o lună de relație”, a spus Lavinia.