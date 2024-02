Cine va fi pe lista PNL de la alegerile europarlamentare 2024: “Cu certitudine își va regăsi locul”

Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului și liderul PNL, a discutat despre din 2024. Nume importante sunt menționate.

Cine vor fi candidații PNL la europarlamentare

Nicolae Ciucă a fost întrebat la Antena 3 CNN despre pentru alegerile europarlamentare din 2024. De asemenea, a făcut referire și despre cele două femei al căror nume nu a fost dezvăluit încă și care pe lista Partidului Național Liberal, însă liberalul a menționat că încă nu s-a decis cine va fi liderul de listă.

„Capul de listă nu a fost încă stabilit. Așa cum am comunicat împreună cu premierul Marcel Ciolacu, vom identifica acea persoană. Ne dorim foarte mult să fie o femeie. Ieri am participat la o activitate în care am discutat despre egalitatea de gen și în care ne-am angajat.

Am fost acolo toți liderii partidelor politice. Fiind toţi acolo mi s-a părut că arătăm ca făcând parte dintr-o poză care se poate numi coaliția pentru egalitate de gen. Ca atare, ne dorim ca această listă comună să aibă în frunte o femeie”, a transmis la Antena 3 CNN Nicolae Ciucă, președintele PNL.

Cine sunt femeile de pe lista PNL la europarlamentare

În legătură cu posibilitatea ca una dintre femei să fie Luminița Odobescu, Nicolae Ciucă a evitat să ofere detalii precise, afirmând că orice femeie ar putea fi potrivită pentru această poziție.

A confirmat însă că una dintre poziții va fi ocupată de doamna Adina Vălean, comisar european, iar a doua și-a menționat că ar putea fi ocupată și de o a treia femeie. Decizia finală va fi luată în urma analizei și aprobată de fiecare partid în parte, subliniind că nu este obligatoriu ca persoana să fie membru de partid.

„Nu ar fi corect. Poate să fie orice femeie. Eu pot să vă spun acum că una dintre cele două poziții va fi cu certitudine a doamnei Adina Vălean este comisar european și cu certitudine își va regăsi locul meritat pe lista.

Cea de-a doua poate să fie și a treia, deci este o chestiune care în momentul de față este în analiză și vom merge cu această listă la fiecare, la partidele noastre și vom aproba listele în partid. Nu este obligatoriu, poate să fie și un membru de partid.”, a mai spus Ciucă pentru sursa citată.

În altă ordine de idei, Nicolae Ciucă a subliniat progresele în reprezentarea femeilor în Guvernul României, ajungând la un nivel de 45%, reflectând angajamentul liberalilor pentru egalitatea de gen.