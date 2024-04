Cîrstoiu sfidează ultimatumul premierului. „Nu mă retrag nici dacă îmi va cere Marcel Ciolacu”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliției la Primăria Capitalei, a afirmat, joi, că nu se va retrage din cursa electorală, „nici dacă îi va cere Marcel Ciolacu” să o facă. Medicul a plusat spunând că nu el a fost cel care a căutat un candidat pentru București.

Medicul amâna conferința cerută de Ciolacu

Cătălin Cîrstoiu a infirmat, joi, informațiile din ultimele zile potrivit cărora se va retrage din cursa pentru Primăria Municipiului București, în ciuda acuzațiilor de incompatibilitate ce i se aduc.

Din Qatar, premierul Marcel Ciolacu i-a transmis medicului că aceste acuzații trebuie lămurile de el însuși, într-o conferință de presă, în caz contrar, „nu vom putea merge mai departe”. În privința acestei conferințe de presă, Cătălin Cîrstoiu ar amâna să o facă, potrivit unor surse, înainte de a-și depune candidatura pentru scrutinul din 9 iunie.

Mai mult, medicul a declarat, joi, că va continua cursa împotriva contracandidaților săi, actualul primar general , și candidatul PUSL, , ambii mai avanajați în sondaje decât el.

„Nu mă retrag, nici dacă îmi va cere Ciolacu”

Cătălin Cîrstoiu a precizat chiar că nu se va retrage „nici dacă Marcel Ciolacu i-o va cere”. „Nu, nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”, a declarat medicul pentru

„N-am bătut la ușa nimănui cu solicitarea ‘Vreau să fiu candidat’. Aveam meseria mea, viața mea, o familie cu un copil de cinci ani, o familie care are nevoie de mine”, a adăugat medicul.

Liderii Coaliției sunt „oameni serioși”

La ora când primarul Sectorului 3, (PSD), a declarat că este „dispus” să candideze la PMB, dacă partidul îi va cere, medicul Cîrstoiu a spus că liderii Coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă sunt „oameni serioși” care i-au propus candidatura pentru Primăria Capitalei, și că a „simțit susținerea” din partea loc

„Atât domnul Marcel Ciolacu cât și domnul Nicolae Ciucă sunt oameni serioși. Mi-am dat seama din discuțiile pe care le-am avut cu ei că sunt oameni politici cu coloană vertebrală. Își asumă un lucru și-l duc până la capăt. Nu joacă nimeni alba-neagra în această situație”, a declarat medicul.

„Dumnealor mi-au propus, șefii coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Și am simțit susținerea fiecăruia dintre ei. A fost o discuție în trei în care mi-au spus că sunt un om bun, un doctor priceput, un profesionist, cu viziune, că am adus fonduri la spital și așa mai departe. Și tocmai de aceea s-au gândit la mine când au trebuit să vină cu o propunere pentru București”, spune Cîrstoiu.