Cîrstoiu spune că va lămuri acuzațiile de incompatibilitate. „E o abordare absolut tendențioasă și chiar e strigător la cer”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că va organiza o conferință de presă care să lămurească opinia publică despre acuzațiile de incompatibilitate ce i se aduc, acelea de a fi oferit consultații plătite la clinica privată a soției sale, fiind și manager la Spitalul Universitar.

Cătălin Cîrstoiu: „Vreau să mai adun niște informații”

Cătălin Cîrstoiu a declarat, luni, că va susține o conferință de presă după ce a fost acuzat de incompatibilitate în legătură cu clinica privată a soției sale, clinica , unde ar fi oferit o consultație privată, contra cost, în condițiile în care era manager de spital la stat.

„Eu v-am spus că astăzi este o zi dedicată Transporturilor şi pentru asta o să avem la un moment dat o discuţie amplă pe acest subiect. Astăzi vreau să vorbim despre transporturi. O să fac eu o conferinţă pe tema asta pentru că am şi eu opinia mea, pe care vreau să o explic detaliat. Nu astăzi, vreau să mai adunăm nişte informaţii”, a declarat luni Cîrstoiu. Medicul nu a precizat mai mult despre această viitoare conferință de presă.

Întrebat dacă a acordat consultații medicale la clinica soției sale, Anemona Med, Cîrstoiu a răspuns ironic: „Să ştiţi că m-am întâlnit cu doamne în parc, la gară, pe stradă, care mi-au cerut consultaţii medicale, probabil că eram tot în incompatibilitate”.

„Nu cred că am făcut un lucru strigător la cer”

„Îmi pun la dispoziţie expertiza mea şi pentru medicii din Spitalul Universitar şi atunci când am fost chemat la spitale private să intru în sală să rezolv un caz greu şi la spitale publice din Bucureşti (…) am fost solicitat şi am lăsat tot şi m-am dus ca să salvăm un om.

Rolul meu este să ajut oamenii care au nevoie de mine, indiferent că pot să apară discuţii sau nu. (…) Şi da, am plecat într-un spital public sau într-un spital privat să ajut oamenii să ducă la bun sfârşit un cancer osos, spre exemplu. Nu cred că am făcut un lucru strigător la cer că am salvat o viaţă”, a spus medicul.

„În orice cabinet privat, în orice spital privat sunt nişte taxe, sunt nişte costuri. Şi spitalele au costurile lor, se eliberează un decont la externare. Fiecare act medical e urmat de nişte costuri”, a adăugat el.

„Este o interpretare eronată”

Întrebat cum își explică faptul că a afirmat că clinica Anemona Med nu era acreditată să ofere învățare continuă pentru cadre medicale, desi el a spus că asta a făcut la respectiva clinică, Cîrstoiu a spus că este o „interpretare eronată” a situației.

„Da, este o interpretare eronată, să ştiţi că şi când stau de vorbă cu colegii mei discutăm tot cazuri medicală şi tot educaţie continuă e indiferent că are loc în spital, în parc, la un congre, pe stradă. Când te întreabă un coleg mai tânăr cum să rezolvi un caz, e datoria mea să îi explic şi ăsta e rolul meu ca profesor universitar.

E o abordare absolut tendenţioasă şi chiar este strigător la cer că tot corpul profesional al medicilor şi al cadrelor didactice din medicină sunt coborâte într-o mocirlă, cu bună ştiinţă”, a spus medicul.

O recentă investigație susține că un pacient ar fi fost consultat de medicul Cătălin Cîrstoiu la clinica soției sale, Monica-Mihaela Cîrstoiu, la clinica privată a acesteia, Anemona Med, anul trecut, în condițiile în care Cătălin Cîrstoiu deține funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Potrivit sursei citate, și în 2020 un raport al Corpului de Control al Guvernului a dezvăluit că Cîrstoiu ar fi fost în situație de incompatibilitate cu Anemona Med.